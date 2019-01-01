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Чи можна їсти після 18:00: відповідь луцького експерта з харчування

Чи можна їсти після 18:00: відповідь луцького експерта з харчування
Луцький нутриціолог і коуч Ольга Іваніщук розповіла скільки разів потрібно їсти протягом дня і чи можна пізно вечеряти.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Волинським новинам.

Експерт каже, встановленої норми немає. Вважається, що мінімально потрібно харчуватися три рази на день, а максимально – шість.

За словами Ольги, кожна людина може сама вирішити, як їй найбільш комфортно і відповідно розподілити протягом дня необхідну кількість енергії, білків, жирів та вуглеводів, зважаючи на свої ритми, навантаження і стиль життя.

"Стосовно того, чи їсти/не їсти після 18.00, то, звісно, їсти можна. Просто потрібно пам’ятати, що не варто виходити за межі свого енергетичного балансу і треба отримувати незамінні білки та жири, а вже в який період часу – це питання другорядне", - зазначила вона.

Нутриціолог вважає, щоб відчути насичення, потрібно комбінувати жири з білками і вуглеводами. Вечерею як гарнір можуть бути злаки чи бобові, обов’язково мають бути овочі, також можна додати якесь джерело тваринного білка.

"Комбінувати лише йогурт чи кефір із фруктами не бачу потреби. І тим, хто хоче схуднути, цього робити навпаки не варто, тому що так ми на вечір підвищуємо інсуліновий і глікемічний індекси, що перешкоджатиме схудненню", - каже вона.

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Теги: їжа, харчування
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