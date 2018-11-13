У Луцьку в дворі будинку згорів автомобіль. ФОТО





Про це повідомили очевидці пожежі, пишуть



Як коротко прокоментували рятувальники, які працюють на місці події, згідно з попередньою версією, транспортний засіб загорівся через неправильне встановлення або роботу газового обладнання автомобіля, однак, остаточну версію з’ясує слідство.



На місці загорання працює два екіпажі пожежників. За станом на 18:50 загоряння ліквідували.



Власник автомобіля наразі від коментарів відмовився, оскільки перебуває у щоці від побаченого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Загоряння автомобіля Opel Astra сталося близько 18.30 13 березня в Луцьку на вулиці Гулака Артемоського.Про це повідомили очевидці пожежі, пишуть Волинські новини Як коротко прокоментували рятувальники, які працюють на місці події, згідно з попередньою версією, транспортний засіб загорівся через неправильне встановлення або роботу газового обладнання автомобіля, однак, остаточну версію з’ясує слідство.На місці загорання працює два екіпажі пожежників. За станом на 18:50 загоряння ліквідували.Власник автомобіля наразі від коментарів відмовився, оскільки перебуває у щоці від побаченого.

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