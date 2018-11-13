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У Луцьку в дворі будинку згорів автомобіль. ФОТО

У Луцьку в дворі будинку згорів автомобіль. ФОТО
Загоряння автомобіля Opel Astra сталося близько 18.30 13 березня в Луцьку на вулиці Гулака Артемоського.

Про це повідомили очевидці пожежі, пишуть Волинські новини.

Як коротко прокоментували рятувальники, які працюють на місці події, згідно з попередньою версією, транспортний засіб загорівся через неправильне встановлення або роботу газового обладнання автомобіля, однак, остаточну версію з’ясує слідство.

На місці загорання працює два екіпажі пожежників. За станом на 18:50 загоряння ліквідували.

Власник автомобіля наразі від коментарів відмовився, оскільки перебуває у щоці від побаченого.

У Луцьку в дворі будинку згорів автомобіль. ФОТО
У Луцьку в дворі будинку згорів автомобіль. ФОТО

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Теги: Луцьк, пожежа, автомобіль
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