У Луцьку в дворі будинку згорів автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 21:07
Загоряння автомобіля Opel Astra сталося близько 18.30 13 березня в Луцьку на вулиці Гулака Артемоського.
Про це повідомили очевидці пожежі, пишуть Волинські новини.
Як коротко прокоментували рятувальники, які працюють на місці події, згідно з попередньою версією, транспортний засіб загорівся через неправильне встановлення або роботу газового обладнання автомобіля, однак, остаточну версію з’ясує слідство.
На місці загорання працює два екіпажі пожежників. За станом на 18:50 загоряння ліквідували.
Власник автомобіля наразі від коментарів відмовився, оскільки перебуває у щоці від побаченого.
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Про це повідомили очевидці пожежі, пишуть Волинські новини.
Як коротко прокоментували рятувальники, які працюють на місці події, згідно з попередньою версією, транспортний засіб загорівся через неправильне встановлення або роботу газового обладнання автомобіля, однак, остаточну версію з’ясує слідство.
На місці загорання працює два екіпажі пожежників. За станом на 18:50 загоряння ліквідували.
Власник автомобіля наразі від коментарів відмовився, оскільки перебуває у щоці від побаченого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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