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Частина міста на Волині – без води через аварію

Частина міста на Волині – без води через аварію
Частина міста Ківерці залишилася без водопостачання через аварію на системі водопроводу на вулиці незалежності.

Про це у соцмережі Facebook повідомив депутат Ківерцівської ОТГ Ігор Мисковець.

За його словами, аварія сталася не вперше. Балансоутримувачем системи водопроводу, написав Ігор Мисковець, є Рівненсько-Тернопільська дистанція водопостачання.

Ремонтні роботи з ліквідації аварії розпочнуть завтра, 14 березня.

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Теги: аварія, водопостачання, Ківерці
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