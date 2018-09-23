Частина міста на Волині – без води через аварію





Про це у соцмережі Facebook повідомив депутат Ківерцівської ОТГ Ігор Мисковець.



За його словами, аварія сталася не вперше. Балансоутримувачем системи водопроводу, написав Ігор Мисковець, є Рівненсько-Тернопільська дистанція водопостачання.



Ремонтні роботи з ліквідації аварії розпочнуть завтра, 14 березня.



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