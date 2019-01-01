14 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначають директор видавництва «Твердиня» Микола Мартинюк (на фото), начальник міського відділу РАЦС Тамара Калинович, настоятелька Святогорського Успенського Зимненського ставропігійного монастиря ігуменя Стефанія, заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Геннадій Кожевніков.
Іменини цього дня в Антоніни та Євдокії.
Вітаємо їх усіх зі святом. Зичимо міцного здоров’я, невичерпного достатку й великої любові.
14 березня — День українського добровольця.
Ще у цей день — Міжнародний день річок, який за своєю суттю є днем боротьби проти гребель, тобто за «живу» воду. Виникнення цього свята пов'язане з антиплотинним світовим рухом, який зародився в 1998 році.
Міжнародний день числа «Пі» відзначається 14 березня. Це досить оригінальне свято відзначають з 1988 року. Придумали його співробітники науково-популярного музею Експлораторіум, який знаходиться в Сан-Франциско.
В другий понеділок березня відзначається День Співдружності націй. Це свято офіційно визнане в 54 країнах, які є членами Співдружності націй. Раніше в цю міжнародну організацію входили держави, які є частиною Британської імперії, тому до 1947 року ця структура називалася Британською Співдружністю націй.
14 березня 2013 року волинський журналіст і письменник Ігор Чуб презентував свою першу книгу – повість «Іларія. Ілюзія».
У ніч з 13 на 14 березня 1939 року на територію Карпатської України вторглися війська Угорщини, які отримали на такий крок згоду від самого А. Гітлера.
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Іменини цього дня в Антоніни та Євдокії.
Вітаємо їх усіх зі святом. Зичимо міцного здоров’я, невичерпного достатку й великої любові.
14 березня — День українського добровольця.
Ще у цей день — Міжнародний день річок, який за своєю суттю є днем боротьби проти гребель, тобто за «живу» воду. Виникнення цього свята пов'язане з антиплотинним світовим рухом, який зародився в 1998 році.
Міжнародний день числа «Пі» відзначається 14 березня. Це досить оригінальне свято відзначають з 1988 року. Придумали його співробітники науково-популярного музею Експлораторіум, який знаходиться в Сан-Франциско.
В другий понеділок березня відзначається День Співдружності націй. Це свято офіційно визнане в 54 країнах, які є членами Співдружності націй. Раніше в цю міжнародну організацію входили держави, які є частиною Британської імперії, тому до 1947 року ця структура називалася Британською Співдружністю націй.
14 березня 2013 року волинський журналіст і письменник Ігор Чуб презентував свою першу книгу – повість «Іларія. Ілюзія».
У ніч з 13 на 14 березня 1939 року на територію Карпатської України вторглися війська Угорщини, які отримали на такий крок згоду від самого А. Гітлера.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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