Свекруха з невісткою, одна з яких – з Луцька, обікрали пенсіонерку в Рівному
Сьогодні, 03:07
У Рівному на вулиці Євгена Коновальця впіймали 18-ти та 41-річну жительок Дубна, які у тролейбусі викрали у 61-річної рівнянки мобільний телефон та гаманець із 150 гривнями.
Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.
Відомо, що 12 березня у рамках оперативно-профілактичних заходів у протидії крадіжкам у громадському транспорті рівненські оперативники вийшли на слід двох жінок із характерною етнічною ознакою. Зрештою, їх упіймали.
Під час поверхневого огляду поліцейські виявили у однієї з жінок крадені речі.
За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Нині уродженки Львова та Луцька, молодша з яких є невісткою старшій, дають покази.
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Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.
Відомо, що 12 березня у рамках оперативно-профілактичних заходів у протидії крадіжкам у громадському транспорті рівненські оперативники вийшли на слід двох жінок із характерною етнічною ознакою. Зрештою, їх упіймали.
Під час поверхневого огляду поліцейські виявили у однієї з жінок крадені речі.
За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Нині уродженки Львова та Луцька, молодша з яких є невісткою старшій, дають покази.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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