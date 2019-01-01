Свекруха з невісткою, одна з яких – з Луцька, обікрали пенсіонерку в Рівному

У Рівному на вулиці Євгена Коновальця впіймали 18-ти та 41-річну жительок Дубна, які у тролейбусі викрали у 61-річної рівнянки мобільний телефон та гаманець із 150 гривнями.Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.Відомо, що 12 березня у рамках оперативно-профілактичних заходів у протидії крадіжкам у громадському транспорті рівненські оперативники вийшли на слід двох жінок із характерною етнічною ознакою. Зрештою, їх упіймали.Під час поверхневого огляду поліцейські виявили у однієї з жінок крадені речі.За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Нині уродженки Львова та Луцька, молодша з яких є невісткою старшій, дають покази.