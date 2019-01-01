вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Свекруха з невісткою, одна з яких – з Луцька, обікрали пенсіонерку в Рівному

Свекруха з невісткою, одна з яких – з Луцька, обікрали пенсіонерку в Рівному
У Рівному на вулиці Євгена Коновальця впіймали 18-ти та 41-річну жительок Дубна, які у тролейбусі викрали у 61-річної рівнянки мобільний телефон та гаманець із 150 гривнями.

Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Відомо, що 12 березня у рамках оперативно-профілактичних заходів у протидії крадіжкам у громадському транспорті рівненські оперативники вийшли на слід двох жінок із характерною етнічною ознакою. Зрештою, їх упіймали.

Під час поверхневого огляду поліцейські виявили у однієї з жінок крадені речі.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Нині уродженки Львова та Луцька, молодша з яких є невісткою старшій, дають покази.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, Луцьк, Рівне
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині: зворушлива історія. ФОТО
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Свекруха з невісткою, одна з яких – з Луцька, обікрали пенсіонерку в Рівному
Сьогодні, 03:07
Що не можна їсти перед сексом: 10 продуктів, від яких зникає бажання
Сьогодні, 01:20
Жінка використовувала свого 4-річного сина для створення порно. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 00:18
14 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Просять допомогти врятувати життя професора луцького вишу
13 березень, 22:35
Схожі новини
Арештували злодійку, яка крала сережки у лучанок Арештували злодійку, яка крала сережки у лучанок
04 березень, 11:24
У Луцьку злодійка вкрала у 5 жінок сережки У Луцьку злодійка вкрала у 5 жінок сережки
01 березень, 12:51
У Луцьку орудує група кишенькових злодіїв: опублікували фото У Луцьку орудує група кишенькових злодіїв: опублікували фото
22 лютий, 10:19
Волинянин вкрав сейф з грошима зі столичного офісу Волинянин вкрав сейф з грошима зі столичного офісу
20 лютий, 11:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Свекруха з невісткою, одна з яких – з Луцька, обікрали пенсіонерку в Рівному
Сьогодні, 03:07
 0
Що не можна їсти перед сексом: 10 продуктів, від яких зникає бажання
Сьогодні, 01:20
 0
Жінка використовувала свого 4-річного сина для створення порно. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 00:18
 0
14 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Просять допомогти врятувати життя професора луцького вишу
13 березень, 22:35
 0
Медіа
відео
1/8