Повідомили, яка середня зарплата у волинських лісівників





Про це йдеться в інтерв'ю начальника Волинського обласного управління лісового та мисливського управління Олександра Кватирка на сайті "



Кватирко розповів, що у галузі намагаються постійно тримати зарплати працівників на належному рівні, аби втримати їх від виїзду, для прикладу, до сусідньої Польщі.



Так, середня зарплата лісівників за 2018-й рік становить 10 тисяч гривень.



До слова, загальна сума річних податків від лісівничої галузі Волині — ​325 мільйонів 900 тисяч гривень. Зокрема, 132,2 мільйона гривень надійшло до Державного бюджету, 112,5 мільйона — ​це податки та платежі до місцевих бюджетів. Тобто понад 112 мільйонів отримали бюджети населених пунктів Волині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом року зарплати лісівників Волині зросли на 25%.Про це йдеться в інтерв'ю начальника Волинського обласного управління лісового та мисливського управлінняна сайті " Відкритий ліс ".Кватирко розповів, що у галузі намагаються постійно тримати зарплати працівників на належному рівні, аби втримати їх від виїзду, для прикладу, до сусідньої Польщі.Так, середня зарплата лісівників за 2018-й рік становить 10 тисяч гривень.До слова, загальна сума річних податків від лісівничої галузі Волині — ​325 мільйонів 900 тисяч гривень. Зокрема, 132,2 мільйона гривень надійшло до Державного бюджету, 112,5 мільйона — ​це податки та платежі до місцевих бюджетів. Тобто понад 112 мільйонів отримали бюджети населених пунктів Волині.

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