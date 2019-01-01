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Повідомили, яка середня зарплата у волинських лісівників

Повідомили, яка середня зарплата у волинських лісівників
Протягом року зарплати лісівників Волині зросли на 25%.

Про це йдеться в інтерв'ю начальника Волинського обласного управління лісового та мисливського управління Олександра Кватирка на сайті "Відкритий ліс".

Кватирко розповів, що у галузі намагаються постійно тримати зарплати працівників на належному рівні, аби втримати їх від виїзду, для прикладу, до сусідньої Польщі.

Так, середня зарплата лісівників за 2018-й рік становить 10 тисяч гривень.

До слова, загальна сума річних податків від лісівничої галузі Волині — ​325 мільйонів 900 тисяч гривень. Зокрема, 132,2 мільйона гривень надійшло до Державного бюджету, 112,5 мільйона — ​це податки та платежі до місцевих бюджетів. Тобто понад 112 мільйонів отримали бюджети населених пунктів Волині.

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Теги: лісівники, зарплата, Волинь, податки
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