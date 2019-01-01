У Луцьку дорогий спорткар зіткнувся з таксі. ВІДЕО
Сьогодні, 07:20
Спортивний автомобіль Audi R8 став учасником аварії в Луцьку. В результаті невдалого маневру відбулось зіткнення з автомобілем однієї зі служб таксі.
Про це повідомляють Волинські новини з посиланням на очевидців події.
Аварія сталась обідньої пори учора, 13 березня, на проспекті Молоді. Зі слів очевидців, водії не розминулись на ділянці дороги, яка межує із зупинкою громадського транспорту і пішохідним переходом.
В результаті зіткнення в Chevrolet Aveo відірвало передній бампер. Дороговартісний спорткар Audi R8 обійшовся меншими пошкодженнями.
Хто став винуватцем ДТП – встановлює поліція.
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Про це повідомляють Волинські новини з посиланням на очевидців події.
Аварія сталась обідньої пори учора, 13 березня, на проспекті Молоді. Зі слів очевидців, водії не розминулись на ділянці дороги, яка межує із зупинкою громадського транспорту і пішохідним переходом.
В результаті зіткнення в Chevrolet Aveo відірвало передній бампер. Дороговартісний спорткар Audi R8 обійшовся меншими пошкодженнями.
Хто став винуватцем ДТП – встановлює поліція.
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