У Луцьку дорогий спорткар зіткнувся з таксі. ВІДЕО





Про це повідомляють



Аварія сталась обідньої пори учора, 13 березня, на проспекті Молоді. Зі слів очевидців, водії не розминулись на ділянці дороги, яка межує із зупинкою громадського транспорту і пішохідним переходом.



В результаті зіткнення в Chevrolet Aveo відірвало передній бампер. Дороговартісний спорткар Audi R8 обійшовся меншими пошкодженнями.



Хто став винуватцем ДТП – встановлює поліція.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спортивний автомобіль Audi R8 став учасником аварії в Луцьку. В результаті невдалого маневру відбулось зіткнення з автомобілем однієї зі служб таксі.Про це повідомляють Волинські новини з посиланням на очевидців події.Аварія сталась обідньої пори учора, 13 березня, на проспекті Молоді. Зі слів очевидців, водії не розминулись на ділянці дороги, яка межує із зупинкою громадського транспорту і пішохідним переходом.В результаті зіткнення в Chevrolet Aveo відірвало передній бампер. Дороговартісний спорткар Audi R8 обійшовся меншими пошкодженнями.Хто став винуватцем ДТП – встановлює поліція.

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