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У Луцьку дорогий спорткар зіткнувся з таксі. ВІДЕО

У Луцьку дорогий спорткар зіткнувся з таксі. ВІДЕО
Спортивний автомобіль Audi R8 став учасником аварії в Луцьку. В результаті невдалого маневру відбулось зіткнення з автомобілем однієї зі служб таксі.

Про це повідомляють Волинські новини з посиланням на очевидців події.

Аварія сталась обідньої пори учора, 13 березня, на проспекті Молоді. Зі слів очевидців, водії не розминулись на ділянці дороги, яка межує із зупинкою громадського транспорту і пішохідним переходом.

В результаті зіткнення в Chevrolet Aveo відірвало передній бампер. Дороговартісний спорткар Audi R8 обійшовся меншими пошкодженнями.

Хто став винуватцем ДТП – встановлює поліція.



У Луцьку дорогий спорткар зіткнувся з таксі. ВІДЕО

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Теги: Audi R8, Луцьк, аварія, спорткар
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