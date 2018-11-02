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Повалені стихією дерева у Луцьку ріжуть на дрова і віддають нужденним. ВІДЕО

Повалені стихією дерева у Луцьку ріжуть на дрова і віддають нужденним. ВІДЕО
Повалені сильними вітром на вулицях Луцька дерева ріжуть на дрова та доставляють соціально незахищеним лучанам.

Про це розповів майстер комунального підприємства «Парки та сквери» Валерій Тутейко, повідомляє Суспільне Волині, - пише Перший.

Нагадаємо, 11 березня у Луцьку буревій ламав гілки дерев і навіть вивертав із корінням цілі дерева.

Ліквідовувати наслідки буревію у місцевому парку бригада комунального підприємства «Парки та сквери» розпочала о 9-й ранку 13 березня.

«Проводиться вирізування дерев, от зламало одну ялину, зламало гілляку від ясеня, і будем іти туди в ту сторону до річки Сапалаївка. Там є так само повалені дерева, є відірвані гілляки від аличі ну і є залишки таких гілляк які позривав вітер», – розповів Валерій Тутейко.

Ще 2 ялини, які встояли після негоди, комунальники зріжуть, бо дерева потенційно небезпечні, каже майстер дільниці. На це вже мають дозвіл від міської ради. Обрізані гілки та стовбури старих дерев комунальники складають до вантажівки.

«Як тільки навантажимо, у нас є списки спеціально затверджені. Дрова ми зазвичай возимо по списках соціально незахищеним і ветеранам АТО», – повідомив майстер дільниці.

У будинку на вулиці Балківській, що у Луцьку, мешкає 90-літній Лук’ян Гуковський. Після обіду 5 кубів деревини з луцького парку комунальники привезли йому. Пенсіонер каже, що грошей купити дрова самому немає.

«Я економлю газ. Я хату не опалюю, готую їсти в літній кухні, а газ не використовую. Ну добре, дякую, що піклуєтесь. Я тільки поховав жіночку свою. Зараз я сам», – бідкається чоловік.


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Теги: дрова, стихія, Луцьк, бідність
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