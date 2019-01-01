Курс валют у Луцьку на 14 березня
Сьогодні, 09:07
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.541, а продаж - 26.976.
Євро при купівлі становить - 29.836, при продажу - 30.527 .
Курс російського рубля: купівля - 0.352, продаж - 0.416.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.690, продаж - 7.100.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить - 29.836, при продажу - 30.527 .
Курс російського рубля: купівля - 0.352, продаж - 0.416.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.690, продаж - 7.100.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Україні заборонили зеленку, йод та настоянку глоду
Сьогодні, 09:28
«Якою треба бути мразотою, щоб так паплюжити пам’ять хлопців?» – боєць 51 бригади про банер «для Порошенка» у Луцьку
Сьогодні, 09:09
Курс валют у Луцьку на 14 березня
Сьогодні, 09:07
У селі під Луцьком батюшка побив двох жінок
Сьогодні, 08:14
У Луцьку дорогий спорткар зіткнувся з таксі. ВІДЕО
Сьогодні, 07:20