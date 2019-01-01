Успішний день для лікування алкоголізму: що можна і не можна робити 14 березня
Сьогодні, 09:48
14 березня 2019 року вшановують Преподобної Євдокії. Це ім'я асоціюється з покровительством земної природи і означає пробудження життєвої сили землі. Євдокія відзначалася суворим дотриманням обітниць, за що Господь наділив її даром чудотворення.
Іменини сьогодні святкують: Анна (Ганна), Антоній (Антон), Антоніна, Василь, Веніамін, Дарія (Дарина), Домініка, Євдокія, Іван, Микола, Надія, Нестор, Олександр, Олександра, Ольга, Петро, пише 24 канал.
Народні прикмети на 14 березня
– Яка Явдоха, таке й літо.
– Якщо на Явдохи вітер із теплого краю, то буде гарне літо, і навпаки.
– Явдоха з дощем – літо буде тепле й мокре.
– Який вітер на Явдохи, такий буде і на Покрову.
– Явдоха красна – вся весна красна, на огірки врожай.
– На Явдоху сніг – на врожай.
– Якщо в цей день завірюха – до пізньої весни.
Що можна робити 14 березня
1. Покупки, які ви зробите у цей день, будуть вдалими і довго вам прослужать.
2. Сьогодні успішний день для виліковування алкоголізму.
Що не можна робити 14 березня
1. Щоб захистити себе від пліток та лихослів'я – читайте відповідні молитви, які вбережуть вас від злих язиків.
2. Цього дня не варто будувати плани на майбутнє, адже вони не здійсняться.
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Іменини сьогодні святкують: Анна (Ганна), Антоній (Антон), Антоніна, Василь, Веніамін, Дарія (Дарина), Домініка, Євдокія, Іван, Микола, Надія, Нестор, Олександр, Олександра, Ольга, Петро, пише 24 канал.
Народні прикмети на 14 березня
– Яка Явдоха, таке й літо.
– Якщо на Явдохи вітер із теплого краю, то буде гарне літо, і навпаки.
– Явдоха з дощем – літо буде тепле й мокре.
– Який вітер на Явдохи, такий буде і на Покрову.
– Явдоха красна – вся весна красна, на огірки врожай.
– На Явдоху сніг – на врожай.
– Якщо в цей день завірюха – до пізньої весни.
Що можна робити 14 березня
1. Покупки, які ви зробите у цей день, будуть вдалими і довго вам прослужать.
2. Сьогодні успішний день для виліковування алкоголізму.
Що не можна робити 14 березня
1. Щоб захистити себе від пліток та лихослів'я – читайте відповідні молитви, які вбережуть вас від злих язиків.
2. Цього дня не варто будувати плани на майбутнє, адже вони не здійсняться.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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