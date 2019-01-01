Уночі на Волині сталася страшна аварія. ФОТО
Сьогодні, 13:06
У селі Козин Рожищенського району сталася аварія.
Про це повідомляє власкор інтернет-видання "Волинь24".
Дорожньо-транспортна пригода трапилася у ніч на четвер, 14 березня.
За попередньою інформацією, в аварії ніхто не загинув. Автомобіль зазнав значних механічних ушкоджень.
Зі слів очевидців, водій мікроавтобуса заснув за кермом.
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Про це повідомляє власкор інтернет-видання "Волинь24".
Дорожньо-транспортна пригода трапилася у ніч на четвер, 14 березня.
За попередньою інформацією, в аварії ніхто не загинув. Автомобіль зазнав значних механічних ушкоджень.
Зі слів очевидців, водій мікроавтобуса заснув за кермом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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