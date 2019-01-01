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Уночі на Волині сталася страшна аварія. ФОТО

Уночі на Волині сталася страшна аварія. ФОТО
У селі Козин Рожищенського району сталася аварія.

Про це повідомляє власкор інтернет-видання "Волинь24".

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у ніч на четвер, 14 березня.

За попередньою інформацією, в аварії ніхто не загинув. Автомобіль зазнав значних механічних ушкоджень.

Зі слів очевидців, водій мікроавтобуса заснув за кермом.
Уночі на Волині сталася страшна аварія. ФОТО
Уночі на Волині сталася страшна аварія. ФОТО
Уночі на Волині сталася страшна аварія. ФОТО
Уночі на Волині сталася страшна аварія. ФОТО
Уночі на Волині сталася страшна аварія. ФОТО
Уночі на Волині сталася страшна аварія. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія
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