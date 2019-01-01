Уночі на Волині сталася страшна аварія. ФОТО





Про це повідомляє власкор інтернет-видання "



Дорожньо-транспортна пригода трапилася у ніч на четвер, 14 березня.



За попередньою інформацією, в аварії ніхто не загинув. Автомобіль зазнав значних механічних ушкоджень.



Зі слів очевидців, водій мікроавтобуса заснув за кермом.



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