Матч «Волині» з білорусами в Туреччині закінчився нульовою нічиєю





Підопічні Андрія Тлумака мали свої шанси в кожному з таймів, однак реалізувати їх не пощастило. Фінальний свисток арбітра зафіксував нульову нічию, - йдеться на офіційному сайті волинського футбольного клубу.



Уже 15 березня об 11:00 за київським часом наша команда проведе останній спаринг на зборах. Гравці "Волині" зустрінуться із ще однією білоруською командою - "Торпедо" (Жодіно) - шостою командою минулорічної першості білоруської Прем'єр-ліги.



Склад "Волині": Когут, Сімінін, Горопевшек, Цюпа, Болденков, Курко, Волошинович, Бартулович, Сіаваш, Кожанов, Карпенко.



У другому таймі на заміну виходили: Западня, Климець, Ульянов.

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