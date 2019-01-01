Матч «Волині» з білорусами в Туреччині закінчився нульовою нічиєю
Сьогодні, 10:25
Поєдинок проти "Гомеля" відзначився великою кількістю боротьби. Обидві команди у такій ситуації мали проблеми зі створенням великої кількості гольових моментів.
Підопічні Андрія Тлумака мали свої шанси в кожному з таймів, однак реалізувати їх не пощастило. Фінальний свисток арбітра зафіксував нульову нічию, - йдеться на офіційному сайті волинського футбольного клубу.
Уже 15 березня об 11:00 за київським часом наша команда проведе останній спаринг на зборах. Гравці "Волині" зустрінуться із ще однією білоруською командою - "Торпедо" (Жодіно) - шостою командою минулорічної першості білоруської Прем'єр-ліги.
Склад "Волині": Когут, Сімінін, Горопевшек, Цюпа, Болденков, Курко, Волошинович, Бартулович, Сіаваш, Кожанов, Карпенко.
У другому таймі на заміну виходили: Западня, Климець, Ульянов.
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Підопічні Андрія Тлумака мали свої шанси в кожному з таймів, однак реалізувати їх не пощастило. Фінальний свисток арбітра зафіксував нульову нічию, - йдеться на офіційному сайті волинського футбольного клубу.
Уже 15 березня об 11:00 за київським часом наша команда проведе останній спаринг на зборах. Гравці "Волині" зустрінуться із ще однією білоруською командою - "Торпедо" (Жодіно) - шостою командою минулорічної першості білоруської Прем'єр-ліги.
Склад "Волині": Когут, Сімінін, Горопевшек, Цюпа, Болденков, Курко, Волошинович, Бартулович, Сіаваш, Кожанов, Карпенко.
У другому таймі на заміну виходили: Западня, Климець, Ульянов.
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