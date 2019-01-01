У волинянина під час обшуку знайшли арсенал зброї

У Ратнівському районі під час обшуку у чоловіка поліцейські вилучили зброю.Співробітники Ратнівського відділу поліції під час проведення санкціонованого обшуку у 37-річного жителя району вилучили безномерну рушницю, набої та порох, які він зберігав у своєму помешканні без передбаченого законом дозволу, - повідомли у прес-службі волинської поліції.За цим фактом триває досудове розслідування за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України.Дільничні офіцери поліції спільно із оперативниками Ратнівського відділу поліції під час проведення санкціонованого обшуку виявили та вилучили у волинянина мисливську гладкоствольну безномерну рушницю «ТОЗ-63», 8 набоїв 16-го калібру та 205 г. речовини, ззовні схожої на порох.Усе вилучене направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення дослідження."Слідчі за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.