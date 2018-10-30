На дитячому майданчику у Луцьку припаркувався «автоандон». ФОТО
Сьогодні, 10:34
У Луцьку на вулиці Федорова, 3 зранку, 14 березня, "автохам" припаркував буса посеред дитячого майданчика.
Про це у групі "АвтоАндони Луцька" написала користувачка Alla Bartashuk.
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"Дитячий майданчик вул Федорова 3, 10 ранку, мабуть припаркувавсь щоб було де діткам гратись!", - йдеться у дописі.
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Про це у групі "АвтоАндони Луцька" написала користувачка Alla Bartashuk.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку «автоандон» на джипі заблокував тротуар. ФОТО
"Дитячий майданчик вул Федорова 3, 10 ранку, мабуть припаркувавсь щоб було де діткам гратись!", - йдеться у дописі.
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