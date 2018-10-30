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На дитячому майданчику у Луцьку припаркувався «автоандон». ФОТО

На дитячому майданчику у Луцьку припаркувався «автоандон». ФОТО
У Луцьку на вулиці Федорова, 3 зранку, 14 березня, "автохам" припаркував буса посеред дитячого майданчика.

Про це у групі "АвтоАндони Луцька" написала користувачка Alla Bartashuk.

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"Дитячий майданчик вул Федорова 3, 10 ранку, мабуть припаркувавсь щоб було де діткам гратись!", - йдеться у дописі.

На дитячому майданчику у Луцьку припаркувався «автоандон». ФОТО
На дитячому майданчику у Луцьку припаркувався «автоандон». ФОТО
На дитячому майданчику у Луцьку припаркувався «автоандон». ФОТО

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Теги: діти, майданчик, автоандон
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