Де на Волині та у Луцьку не буде світла 15 березня

На Волині 15 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 - 17:00м. Володимир-Волинський, вул.: Братковського, 2б-362. 09:00 - 17:00с. Верба: водогінс. Верба, вул. Ковельська, 34-51, Польова, 19-491. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 97с.Борочичі 09:00-17:00 ФОП Прокопчук М.С. магазинТзОВ Горохів-насіння СтоловаТзОВ Горохів-насіння Контора с. Борочичі:вул. Шевченка,вул. Польова2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 282с.Перемиль 09:00-17:00 ТзОВ "Волинь Агро" КомплексТзОВ "Волинь Агро" КомплексФОП Сопіжук В.М. Столярний цех1. 9:00 - 17:00с.Лежниця вул.Центральна68-119;2 ПЛ-0.4кВ Л-1,Л-2,Л-3 від ЩТП-314 чистка траси 9:30 - 15:00. магазин Люкс,кафе Світанок смт Іваничі вул.Львівська13-42, Перемоги1. КТП-37 Л-2, Л-3. 09:30 – 14:00 Медпункт, Будинок культури, ССТ Полиці (магазин). с.Іваномисль, вул.. Першотравнева.1. 9:00-17:00СТзОВ "Зоря",Селянське фермер. госп. "Колос". с. Велицьк.2. 9:00-17:00 Ковельське СЛАТ "Тур",ПВТП "Світязь",ТзОВ "Інтерпорт Ковель",МП "Еліз",ТОВ "СП ПСБ "Волинь",ТзОВ "АСТЕЛІТ",ПАТ "Волиньгаз" Катодна станція вул.. Грушевського,ДП "Ковел.лісове господарство",Сад. мас."Білий налив",АЗС,ПСБ "Волинь",ФОП Ігонін І. А.,ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР". м. Ковель.3. ПЛ – 10 кВ Л 20-31(ТП-512, ТП-310,ТП-381, ТП-277,ТП-595, ТП-278,ТП-385, ТП-294) 9:00-17:00 ФОП Осійчук К. П.,ФОП Давидюк О. В.,ФОП Буднік Є. А.,ФОП Грицюк К. Т.,ФОП Жмуйда Н. Ю.,ФОП Семенюк Л. І.,КП "Екокомунсервіс",Ковельське Райво,ФОП Палчей І. В.,ФОП Фалько О. П.,ФОП Воробей Н. М.,ФОП Гавришук Л. С.,Вол. дирекція УДППЗ,ФОП Шепшелей Л. Й.,ПАТ "Укртелеком",Котельня стара,Торговий центр,Дитясий садок,ФОП Буднік Є. А.,Райкультвідділ Ков. РДА,Церква Св. Хрест. Возд Люблинець,ПП "Траст",ФОП Сімішкур М. А.,ФОП Пінчук Н. Л.,Ковельська Райспоживспілка,Вол. обл. управлін ПАТ Ощадбанк,ФОП Подошик В. В.,Кінотеатр,ФОП Демчук В. Л.,ФОП Мартинюк П. П.,Котельня нова,ФОП Васковець В. М.,ФОП Козак В. І.,Ф.О. Онищук Т. М.,ФОП Голядинець В. М.,ПАТ "Волиньгаз ",Ф.О. Білецький М. В.,Ф.О.Дорошук В. П.,ФОП Панасюк Р. В.,Ф.О. Самойліч Н. М.,Люблінецький НВК,Церква с. Довгоноси,Дубівське СТ,Ф.О. Онищук В. В. смт. Люблинець,с. Довгоноси.4. ПЛ – 10 кВ Л 06-08(ТП-318, ТП-292) 9:00-17:00 Церква с. Білашів,Ковельське Райво, школа с. Білашів,Церква ХВЕП,Ковельське МТМО, ФАП с. Білашів, ПАТ"Укртелеком", АТС,Вол.дирекція УДППЗ,СТ "Каскад-Плюс",ФОП Димчук О. О.,ПАТ "Ковельмолоко",ФОП Чих В. Я. с. Білашів.5. ПЛ – 0,4 кВ ТП – 296 9:00-17:00 ФГ "Аюлен",Ковельське МТМО ФАП с. Грушівка. с. Грушівка.1 КТП-297 10:00-16:00 Церква с.Веселе,ФОП Панасюк К.О. с.Веселе вул. Миру, Городинська, Біла Глина2 КТП-159 10:00-17:00 ФОП Яручик В.А. с.Струмівка вул.Сільська1 ПЛ-0.4кВ КТП-494. 9:00 – 17:00с. Олеськ2 ПЛ-10кВ Л52-02 від ВН-256 до ЛР-166 9:00 – 17:00с. Заболоття3 ПЛ-10кВ Л26-01 до ЛР-739:00 – 17:00Бази відпочинку, КНС, Магазиниурочище Гряда1 ПЛ-10 кВ Л-28-04 13:00-15:00 Приватне акціонерне товариство "Енерго" база, ФОП Веремійчик Олександр Васильович, ФОП Сіліч Володимир Ярославович, ФОП Іващик Р.В., ФОП Кузьмич Володимир Іванович, ФОП Сопронюк Л.Я., ФОП Біланчук В.М., ФОП Хомич В.А., ФОП Шишолік Володимир Савович, Харчкомбінат Маневицької райспоживспілки, Церква християн віри Євангельської смт. Маневичі, СП "Маневицьке ОПГХ", Маневицька райспоживспілка, Маневицьке споживче товариство магазин побутової хімії, магазин госп.товарів, Маневицьке ВУЖКГ готель, ФОП Пасічко Павло Леонтійович, Оптово-роздрібне п-во Маневицької райспоживспілки торг павільйон, ФОП Попович В.В., ФОП Дибцин Сергій Євгенович, ФОП Семенюк С.І., Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" кіоск, Філія "Волинський ОГНП ПАТ "Волиньгаз" ларьок, ФОП Дубинович Людмила Омельянівна, ФОП Клець Олександр Васильович ларьок, ФОП Малихіна Г.В., ФОП Кузьмич Л.І., Маневицьке ВУЖКГ, ТзОВ "Арслан М" цех, Римсько-католицький костел №69 – Д, ФОП Тимошенко Роман Юрійович, Громада церкви, ФОП Будь А.І., ФОП Мельник Г.І., Маневицько-Любешівський ОРВК, ФО Нерубайло А.М., ФОП Оленченко В.Ч. смт. Маневичі, вул. Янчишина 26-1, вул. Кривоноса 1-27, вул. Ринкова, вул. Гагаріна 13-37, вул. Зелена 1-21, вул. Гагаріна 1-11; вул. Галана 13-16; вул. Кошового 1-11, вул. Миру 3-11, вул. Шевченка 2-22, вул. Партизанська 17-36, вул. Слупачика 28-2; вул. Галана 1-11, вул. 17 Вересня; вул. 1 Травня 2-27; вул. А. Снітка 4-12; вул. Миру 11-22, вул. Ватутіна 2-20; вул. Івана Сірка 1-13; пр. Жовтневий 1-10, вул. Слупачика 47-37; вул. 1 Травня 22-182 ПЛ-0,4 кВ від КТП-61 10:00-17:00 Маневицько-Любешівський ОРВК, ФО Нерубайло А.М., ФОП Оленченко В.Ч. смт. Маневичі: 17 Вересня; вул. 1 Травня 2-27; вул. А. Снітка 4-12; вул. Миру 11-22, вул. Ватутіна 2-20; вул. Івана Сірка 1-13; пр. Жовтневий 1-10, вул. Слупачика 47-37; вул. 1 Травня 22-18місто Нововолинськ№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 ПЛ-0,4кВ Л-4 ТП-36 09:00-16:00 м.Нововолинськвул.Кутузовавул.Некрасова, 26-46, 3-31вул.Польовавул.Довженкавул.І.Франка, 40-50вул.Ціолковського, 1-23, 2-14пров.Вишневий2 ПЛ-0,4 кВ Л-14 ТП-46 09:00-16:00 м.Нововолинськвул.Ломоносова, 6-10, 7-11вул.А.Кисіля, 1-3а, 2-12вул.Героїв Крут1 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-41 9:30 - 17:00 с. Поступель: Торговий павільйон с. Поступель1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 9:00-17:00 с.Забара вул. 8 Березня, 21-31, 2-18, 1-194 ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-71 9:00-17:00 м.Рожище магазин м.Рожище вул.Набережна, Зарічна, Сухарєва, 39-77,6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-77 9:00-17:00 смт.Дубище магаини смт.Дубище вул.Селянська, Зелена7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-72 9:00-17:00 м.Рожище контора м.Рожище вул.Сковороди , Я.Мудрого, Промислова, 27-63, 14-30.8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м.Рожище, вул. Промислова, 65-147, 142-146, Набережна,1151. 10:00-17:00с. Галина Воля. вул. Радянська2. 10:00-17:00с. Глухи вул Денисова, Підозерна, Лугова1. 10:00-12:00 с.м.т.Турійськ вул.Горького, Нова, Стрілецька2 ПЛ-0,4 кВКТП-111 Л-3 13:00-15:40 Ружинська с/р- клуб, котельня, школа, ФАП, ФОП Іллюх Н.Є.- магазин с.Городилець3 ПЛ-0,4 кВКТП-94 09:00-15:40 с.Зілов4 ПЛ-0,4 кВКТП-70 10:00-15:40 Туличівська с/р - клуб с.Радовичі5 ПЛ-0,4 кВКТП-136 10:00-16:30 СКЗ, ТзОВ «ВВ АГРО» - млин с.Туричани