У серці Луцька забарикадували загиджений безхатьками історичний будинок. ФОТО

У Луцьку почали приводити до належного вигляду будинок на вулиці Братковського, 11, що у районі Старого міста.Про це у Facebook повідомив луцький депутат"Розпочато благоустрій будинку у Старому місті по вулиці Братковського", - написав він.Нагадаємо, на початку березня Луцьку, який облюбували безхатьки.За словами Андрія Білана, до нього зверталися жителі вулиці Братковського щодо дотримання благоустрою та санітарного стану будинку №11 та прилеглих до нього територій.Як повідомляли мешканці вулиці, у будинку №11 вже давно ніхто не проживає, окрім безхатьків, які своїм "сусідством" створюють дискомфорт.Відтак, обранець громади просив забезпечити благоустрій та санітарний стан будинку, що на вулиці Братковського, а також прилеглих до нього територій.