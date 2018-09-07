У серці Луцька забарикадували загиджений безхатьками історичний будинок. ФОТО
Сьогодні, 11:04
У Луцьку почали приводити до належного вигляду будинок на вулиці Братковського, 11, що у районі Старого міста.
Про це у Facebook повідомив луцький депутат Андрій Білан.
"Розпочато благоустрій будинку у Старому місті по вулиці Братковського", - написав він.
Нагадаємо, на початку березня Луцьку просили «сховати» історичний будинок, який облюбували безхатьки.
За словами Андрія Білана, до нього зверталися жителі вулиці Братковського щодо дотримання благоустрою та санітарного стану будинку №11 та прилеглих до нього територій.
Як повідомляли мешканці вулиці, у будинку №11 вже давно ніхто не проживає, окрім безхатьків, які своїм "сусідством" створюють дискомфорт.
Відтак, обранець громади просив забезпечити благоустрій та санітарний стан будинку, що на вулиці Братковського, а також прилеглих до нього територій.
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Про це у Facebook повідомив луцький депутат Андрій Білан.
"Розпочато благоустрій будинку у Старому місті по вулиці Братковського", - написав він.
Нагадаємо, на початку березня Луцьку просили «сховати» історичний будинок, який облюбували безхатьки.
За словами Андрія Білана, до нього зверталися жителі вулиці Братковського щодо дотримання благоустрою та санітарного стану будинку №11 та прилеглих до нього територій.
Як повідомляли мешканці вулиці, у будинку №11 вже давно ніхто не проживає, окрім безхатьків, які своїм "сусідством" створюють дискомфорт.
Відтак, обранець громади просив забезпечити благоустрій та санітарний стан будинку, що на вулиці Братковського, а також прилеглих до нього територій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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