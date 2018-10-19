У Ковелі запускають маршрутку до дачних масивів





Про це повідомляє



ТОВ «Галактика-Авто» з 15 квітня 2019 року розпочне перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування № 8 «Вокзал – дачні масиви «Калина», Урожай», «Будівельник», «Машинобудівник», згідно з договором про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування в режимі маршрутного таксі.



Відповідне рішення прийняли сьогодні, 14 березня, на засіданні виконкому у Ковелі.



Пільгові категорії пасажирів, які мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті згідно законодавства, їздитимуть до садівничих масивів безплатно.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 15 квітня у Ковелі до садівничих масивів курсуватиме громадський транспорт.Про це повідомляє КовельPost ТОВ «Галактика-Авто» з 15 квітня 2019 року розпочне перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування № 8 «Вокзал – дачні масиви «Калина», Урожай», «Будівельник», «Машинобудівник», згідно з договором про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування в режимі маршрутного таксі.Відповідне рішення прийняли сьогодні, 14 березня, на засіданні виконкому у Ковелі.Пільгові категорії пасажирів, які мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті згідно законодавства, їздитимуть до садівничих масивів безплатно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію