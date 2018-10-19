У Ковелі запускають маршрутку до дачних масивів
Сьогодні, 18:30
З 15 квітня у Ковелі до садівничих масивів курсуватиме громадський транспорт.
Про це повідомляє КовельPost.
ТОВ «Галактика-Авто» з 15 квітня 2019 року розпочне перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування № 8 «Вокзал – дачні масиви «Калина», Урожай», «Будівельник», «Машинобудівник», згідно з договором про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування в режимі маршрутного таксі.
Відповідне рішення прийняли сьогодні, 14 березня, на засіданні виконкому у Ковелі.
Пільгові категорії пасажирів, які мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті згідно законодавства, їздитимуть до садівничих масивів безплатно.
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Про це повідомляє КовельPost.
ТОВ «Галактика-Авто» з 15 квітня 2019 року розпочне перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування № 8 «Вокзал – дачні масиви «Калина», Урожай», «Будівельник», «Машинобудівник», згідно з договором про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування в режимі маршрутного таксі.
Відповідне рішення прийняли сьогодні, 14 березня, на засіданні виконкому у Ковелі.
Пільгові категорії пасажирів, які мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті згідно законодавства, їздитимуть до садівничих масивів безплатно.
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