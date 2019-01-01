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У Житомирі затримали педофіла, який намагався зґвалтувати 7-річну дівчинку

У Житомирі затримали педофіла, який намагався зґвалтувати 7-річну дівчинку
У Житомирі поліцейські затримали чоловіка, який в одному з гуртожитків міста вчинив насильство сексуального характеру відносно 7-річної дівчинки.

Інцидент трапився 13 березня. Близько 20 години до поліції зателефонував житель обласного центру із повідомленням про те, що сусід намагався зґвалтувати дитину, - пише ГУНП у Житомирській області.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої зі слів заявника з’ясували, що годину тому 59-річний мешканець гуртожитку затягнув 7-річну дівчинку до кімнати і вчинив відносно неї насильницькі дії сексуального характеру.

Наразі дитині надається необхідна медична і психологічна допомога.

Підозрюваного у причетності до злочину поліцейські затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. Усі обставини з’ясовуються у рамках розпочатого кримінального провадження.

Нині вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу затриманому.

За чинним кримінальним законодавством йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.




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Теги: педофіл, Житомир, зґвалтування
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