У Житомирі затримали педофіла, який намагався зґвалтувати 7-річну дівчинку

У Житомирі поліцейські затримали чоловіка, який в одному з гуртожитків міста вчинив насильство сексуального характеру відносно 7-річної дівчинки.Інцидент трапився 13 березня. Близько 20 години до поліції зателефонував житель обласного центру із повідомленням про те, що сусід намагався зґвалтувати дитину, - пише ГУНП у Житомирській області.На місце події виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої зі слів заявника з’ясували, що годину тому 59-річний мешканець гуртожитку затягнув 7-річну дівчинку до кімнати і вчинив відносно неї насильницькі дії сексуального характеру.Наразі дитині надається необхідна медична і психологічна допомога.Підозрюваного у причетності до злочину поліцейські затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. Усі обставини з’ясовуються у рамках розпочатого кримінального провадження.Нині вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу затриманому.За чинним кримінальним законодавством йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.