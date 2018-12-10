Великий піст: де у Луцьку лунає цілодобова молитва за здоров’я та упокій
Сьогодні, 11:44
У Луцьку впродовж Великого посту студенти Волинської православної богословської академії розпочали читання Невсипущого Псалтиря з поминанням за здоров’я і за упокій щодня.
Про це інформує Волинська єпархія Православної Церкви України на своїй сторінці у facebook.
Запис імен тих, за кого слід молитися, приймають і надалі за адресою: Луцьк, вул. Градний узвіз, 5, на другому поверсі в робочі дні з 10.00 до 16.00 та в суботні, недільні, святкові – на подвір'ї кафедрального собору Святої Трійці.
Відтак, кожен вірянин може помолитися разом із вихованцями богословської академії, відвідавши академічний храм.
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Про це інформує Волинська єпархія Православної Церкви України на своїй сторінці у facebook.
Запис імен тих, за кого слід молитися, приймають і надалі за адресою: Луцьк, вул. Градний узвіз, 5, на другому поверсі в робочі дні з 10.00 до 16.00 та в суботні, недільні, святкові – на подвір'ї кафедрального собору Святої Трійці.
Відтак, кожен вірянин може помолитися разом із вихованцями богословської академії, відвідавши академічний храм.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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