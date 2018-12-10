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Великий піст: де у Луцьку лунає цілодобова молитва за здоров’я та упокій

Великий піст: де у Луцьку лунає цілодобова молитва за здоров’я та упокій
У Луцьку впродовж Великого посту студенти Волинської православної богословської академії розпочали читання Невсипущого Псалтиря з поминанням за здоров’я і за упокій щодня.

Про це інформує Волинська єпархія Православної Церкви України на своїй сторінці у facebook.

Запис імен тих, за кого слід молитися, приймають і надалі за адресою: Луцьк, вул. Градний узвіз, 5, на другому поверсі в робочі дні з 10.00 до 16.00 та в суботні, недільні, святкові – на подвір'ї кафедрального собору Святої Трійці.

Відтак, кожен вірянин може помолитися разом із вихованцями богословської академії, відвідавши академічний храм.


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Теги: молитва, Псалтир, читання
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