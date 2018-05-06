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На волинському кордоні затримали чоловіків, які везли до Білорусі сало

На волинському кордоні затримали чоловіків, які везли до Білорусі сало
В пункті пропуску «Доманове» прикордонники Луцького загону спільно з митниками під час огляду автомобілів Audi та Volkswagen білоруської реєстрації виявили близько 200 кілограмів сала.

Водії, громадянин Білорусі та громадянин України, заховали товар в конструктивних особливостях автівок - за бамперами, в кузові, під коробкою передач та в подвійному днищі багажного відділення, - інформує Дерприкордонслужба України.

Так, виявлений товар та автомобілі, загальна вартість яких становить близько 50 тисяч гривень, вилучили встановленим порядком.

На волинському кордоні затримали чоловіків, які везли до Білорусі сало
На волинському кордоні затримали чоловіків, які везли до Білорусі сало
На волинському кордоні затримали чоловіків, які везли до Білорусі сало
На волинському кордоні затримали чоловіків, які везли до Білорусі сало
На волинському кордоні затримали чоловіків, які везли до Білорусі сало



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Теги: сало, прикордонники, Доманове
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