На волинському кордоні затримали чоловіків, які везли до Білорусі сало





Водії, громадянин Білорусі та громадянин України, заховали товар в конструктивних особливостях автівок - за бамперами, в кузові, під коробкою передач та в подвійному днищі багажного відділення, - інформує Дерприкордонслужба України.



Так, виявлений товар та автомобілі, загальна вартість яких становить близько 50 тисяч гривень, вилучили встановленим порядком.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В пункті пропуску «Доманове» прикордонники Луцького загону спільно з митниками під час огляду автомобілів Audi та Volkswagen білоруської реєстрації виявили близько 200 кілограмів сала.Водії, громадянин Білорусі та громадянин України, заховали товар в конструктивних особливостях автівок - за бамперами, в кузові, під коробкою передач та в подвійному днищі багажного відділення, - інформує Дерприкордонслужба України.Так, виявлений товар та автомобілі, загальна вартість яких становить близько 50 тисяч гривень, вилучили встановленим порядком.

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