Куди піти на вихідні у Луцьку: 15-17 березня
Сьогодні, 11:00
Надворі - весна. Перше тепло, перші квіти, перші яскраві сонячні промені… Хоча й погода вже ж трохи псує настрій дощиком і вітром, та все ж варто подумати, чим зайнятися у найближчий вікенд.
Можна зустрітися з друзями і піти на вечірку або ж з сім’єю відвідати театр, чи провести час з коханою людиною в кіно.
Але це все, звісно, після роботи. А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.
Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П’ятниця, 15 березня
Подія: музично-розважальна забава «МЕЛОМАН»
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Початок: 21:00
Що обіцяють: А в нас знову чудова забава у Кораблику, яка у попередніх серіях мала крутий успіх і дуже сподобалась учасникам. Проект, над яким працюють кілька креативних особистостей (Slavko MazuRock, Richik Stepanovskyi, Андрій Тимчук) вдався на славу і триватиме увесь сезон аж до травня. А там ми підіб'ємо підсумки, гукнемо фіналістів кожного місяця, позмагаємось ще раз і вручимо класну нагороду. Словом, якщо ви любите музику, або ж просто хочете гарно та цікаво порозважатись, то вам до нас :) Не забудьте захопити друзів! Окрім азарту і позитиву обіцяємо найбільш активним подарунки від Кораблика та наших партнерів - Козацької Ради і Marengo. Запрошуємо!
Подія: Обережно-жінки
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: Французька комедія. Вистава йде без антракту. Режисер-постановник - заслужена артистка України Людмила Колосович, художник-постановник - Богдана Бочкай, балетмейстер - Володимир Замлинний, музичне оформлення - заслуженої артистки України Людмили Колосович, Геннадія Гусенцева, асистент режисера - Світлана Органіста, помічник режисера - Дмитро Мельничук.
Подія: акустичний концерт гурту «Фіолет»
Тип заходу: концерт
Місце: івент-хол комплексу «Passage Interdit»
Початок: 19:00
Що обіцяють: 15 березня о 19:00 в івент-холі комплексу "Passage Interdit" відбудеться концерт гурту «Фіолет». У березні гурт "Фіолет" вирушає у всеукраїнський акустичний тур, головною особливістю якого буде не лише музична, а й літературна складова концертів. На відміну від традиційних турів, які стали для гурту осінньою традицією, з акустикою "Фіолет" вже довгий час не мандрував Україною. Під час концертів слухачі матимуть нагоду послухати не лише відомі пісні гурту, а й чи не вперше почують вірші фронтмена "Фіолет" - Сергія Мартинюка, які увійдуть до дебютної поетичної збірки музиканта. Трек-листи концертів складатимуть як найкращі пісні гурту за всі роки існування, так і акустичні сингли з сольних проектів Колоса.
Субота, 16 березня
Подія: Галина Конах (Луцьк). Відомі світові хіти + власна творчість
Тип заходу: концерт
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Початок: 21:00
Що обіцяють: Голос Галини Конах неможливо не впізнати. Здається, його вже можна сприймати в деякій мірі, як бренд Волині. Людина, яка вміє неймовірно красиво і душевно співати, знає, що потрібно і як сказати у важливий момент, щедро ділиться своїми знаннями зі своїми учнями.
Цього разу Галя на сцені буде сама (а, можливо, і з сюрпризами) грати та співати дуже ліричний матеріал - як відомі світові хіти, так і щось із власної творчості. Радимо цей вечір провести не на диванчику вдома, а з кружечкою гарячого глінтвейну та близькими вам людьми - заряд добра буде потужним! І потурбуйтесь завчасно про бронь столика, щоб потім не шкодувати. Номер телефону адміністратора Кораблика - 0502154156.
Подія: Концерт гурту Sinoptik
Тип заходу: концерт
Місце: пивний клуб «Майдан»
Початок: 21:00
Що обіцяють: Sinoptik – це три покоління рок-н-ролу в одній склянці. Найкраще поєднання року 60х та 2000х. Незвичайне злиття психоделічного стоунеру, олдскульного року та цифрового інді. Творча концепція Sinoptik – тонка лірика плюс стіна звуку.
Подія: Циганка Аза
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: Музична драма Михайла Старицького на дві дії. Сценічна редакція Михайла Ілляшенка.
Неділя, 17 березня
Подія: Ритмотека
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: Запрошуємо на "Ритмотеку" - танці з назвою, що ми запозичили із однієї з пісень гурту "Тартак". Нам здається, що це слово Сашко Положинський вдало підібрав, як альтернативу слову "дискотека". Адже цього вечора ми ставитимемо не лише диско, а й купу хітів у інших стилях - рок, поп, фанк, хіп-хоп, латина, реггі, рок-н-рол та ін.
У неділю ми відправлятимемо до наших динаміків як призабуті золоті хіти, так і зовсім свіженькі пісні, які безумовно заслуговують на увагу корабельної публіки!
Хороший набір для святкувань днів народжень та інших подій, або просто для гарного відпочинку в гарячій компанії!
Вхід вільний.
Подія: Криза
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: "Криза" – весела трагедія на 2 дії. Основна ідея п'єси - "Криза – це не тоді, коли пусто в гаманці. А тоді, коли порожньо в серці". Вистава розповідає про сучасне життя української родини з усіма її радостями та проблемами на тлі сьогоднішньої державної проблематики.
"Родина, конфлікти, гроші, сварки, непорозуміння, діти, батьки, сусіди, проблеми, кредити і депозити – все це гасне і губиться на фоні одвічних людських цінностей, - любові та самопожертви".
Якщо ви хочете поглянути на себе з боку, впізнати на сцені своїх сусідів, друзів і рідних, відпочити, посміятися і задуматися, тоді "Криза" – вистава саме для вас. Весела трагедія – саме так визначив жанр вистави автор.
Подія: Frank Sinatra Tribute. Про кохання
Тип заходу: концерт
Місце: Палац культури міста Луцька
Початок: 19:00
Що обіцяють: Бажаєте відчути себе у затишному колі друзів, в якому панує душевний спокій, задоволеність життям та усвідомлення унікальності моменту? Все це станеться з вами на концерті, присвяченого топ-ідолу американської музичної культури Френку Сінатрі.
Frank Sinatra – людина, чий музичний внесок набагато перевищує масштабів однієї людини. Величина усього масиву його творчості порівнювана, мабуть, тільки в революційними The Beatles та Елвісом Преслі. Його пісні обожнювали мільйони людей, з ними жили, під них плакали та кохали. На його рахунку 11 премій «Греммі», один «Оскар» та ще чимало досягнень. Приходьте, все буде по-справжньому!
Подія: Лісовий цирк
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок
Початок: 12:00
Що обіцяють: Вистава "Лісовий цирк" - яскрава, весела і повчальна. Всі, хто любить цирк, зможуть на деякий час поринути у дивовижну атмосферу циркового дійства і повеселитися разом зі смішними клоунами-фокусниками, захоплюватися великим магом Алі-каром та його помічниками - цирковими артистами. Серед них - безстрашний Їжак Мітелко та боязкий Заєць, який не зумів протистояти нахабному Вовкові і вчинив негідно... Чим закінчиться ця історія - дізнайтеся з вистави.
15-17 березня. КІНОПРЕМ’ЄРИ
Фільм: Диво-парк
Жанр: мультфільм, фентезі, комедія, пригоди, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 11:00, 14:00, 15:45, 18:30
Про що фільм?
Одного разу фантазерка Джун виявляє, що придуманий нею чудовий Парк розваг реальний! Але його існування під загрозою, і Джун потрібен план порятунку її Мрії. Допоможуть дівчинці її нові друзі - чарівні звірі Парку.
Фільм: Майбутній король
Жанр: фентезі, пригоди, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 10:20, 14:30, 19:10
Про що фільм?
Повсякденні проблеми 12-річного Алекса відходять на другий план після того, як він знаходить легендарний Екскалібур. І тепер, коли меч короля Артура опиняється в руках самого невдачливого підлітка в Британії, починається грандіозна пригода, в ході якого Алекс і його друзі повинні зупинити злу середньовічну чарівницю Моргану і не дати їй знищити світ.
Фільм: Пригоди Мії та білого лева
Жанр: драма, пригоди, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 12:00, 17:00
Про що фільм?
Десятирічна Міа разом з батьками і братом переїжджає до Південної Африки, де сім'я купує ферму з розведення левів. Дівчинку нічого не радує на новому місці, вона відчуває себе чужою і дуже самотньою. Але одного разу в її житті з'являється справжній друг - біле левеня на ім'я Чарлі. Вони ростуть разом, і з кожним днем зростає їх міцна прихильність один до одного. Однак через три роки Мія дізнається жахливу новину - Чарлі загрожує небезпека. Тоді вона вирішує втекти і знайти для свого друга новий будинок, де він буде щасливий і вільний. Удвох дівчинка і лев відправляються в подорож по південноафриканської савані, відкриваючи для себе унікальну красу Чорного Континенту.
Фільм: Скажені канікули
Жанр: комедія
Місце: «Premier City»
Початок: 21:30
Про що фільм?
Маріон - розв'язна і вільна, їй за тридцять, вона самодостатня і не дуже розбірлива в зв'язках. Знайомитися з хлопцями в Tinder для неї звична справа. Бен - серйозний чоловік, слово «рутина» йому добре знайоме, і він не дуже досвідчений в плані знайомств по інтернету. Вік, місто Париж і додаток Tinder в телефонах - більше нічого спільного між ними немає. Але відбувається Match, і ці двоє закохуються один в одного на першому ж побаченні. Збожеволівши від спонтанної радості, вони тут же вирішують відправитися в спільну відпустку. У Болгарію. Дикунами. Як скоро вони виявлять, що їх уявлення про ідеальні канікули, м'яко кажучи, не збігаються?
Фільм: Свята Агата
Жанр: жахи, трилер, драма
Місце: «Premier City»
Початок: 22:35
Про що фільм?
1957 рік, маленьке містечко штату Джорджія. Молода авантюристка Мері втекла від жорстокого батька і хоче зав'язати з шахрайством. А коли дівчина дізнається, що вагітна, у неї не залишається вибору, окрім як сховатися в жіночому монастирі. Черниці з порога заявляють їй, що установа позбулася підтримки церкви, і тут панують свої суворі порядки, але Мері може піти, як тільки захоче. Переслідувана баченнями з минулого, і спостерігаючи дивну поведінку подруг по нещастю, дівчина розуміє, що черниці щось приховують.
Фільм: Чесний чоловік
Жанр: мелодрама
Місце: «Premier City»
Початок: 21:10
Про що фільм?
Паризька історія про кохання, смерть, дружбу та зраду. Друга режисерська робота Луї Гарреля – любовний трикутник навиворіт, де кожен герой найбільше на світі любить... себе.
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Можна зустрітися з друзями і піти на вечірку або ж з сім’єю відвідати театр, чи провести час з коханою людиною в кіно.
Але це все, звісно, після роботи. А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.
Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П’ятниця, 15 березня
Подія: музично-розважальна забава «МЕЛОМАН»
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Початок: 21:00
Що обіцяють: А в нас знову чудова забава у Кораблику, яка у попередніх серіях мала крутий успіх і дуже сподобалась учасникам. Проект, над яким працюють кілька креативних особистостей (Slavko MazuRock, Richik Stepanovskyi, Андрій Тимчук) вдався на славу і триватиме увесь сезон аж до травня. А там ми підіб'ємо підсумки, гукнемо фіналістів кожного місяця, позмагаємось ще раз і вручимо класну нагороду. Словом, якщо ви любите музику, або ж просто хочете гарно та цікаво порозважатись, то вам до нас :) Не забудьте захопити друзів! Окрім азарту і позитиву обіцяємо найбільш активним подарунки від Кораблика та наших партнерів - Козацької Ради і Marengo. Запрошуємо!
Подія: Обережно-жінки
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: Французька комедія. Вистава йде без антракту. Режисер-постановник - заслужена артистка України Людмила Колосович, художник-постановник - Богдана Бочкай, балетмейстер - Володимир Замлинний, музичне оформлення - заслуженої артистки України Людмили Колосович, Геннадія Гусенцева, асистент режисера - Світлана Органіста, помічник режисера - Дмитро Мельничук.
Подія: акустичний концерт гурту «Фіолет»
Тип заходу: концерт
Місце: івент-хол комплексу «Passage Interdit»
Початок: 19:00
Що обіцяють: 15 березня о 19:00 в івент-холі комплексу "Passage Interdit" відбудеться концерт гурту «Фіолет». У березні гурт "Фіолет" вирушає у всеукраїнський акустичний тур, головною особливістю якого буде не лише музична, а й літературна складова концертів. На відміну від традиційних турів, які стали для гурту осінньою традицією, з акустикою "Фіолет" вже довгий час не мандрував Україною. Під час концертів слухачі матимуть нагоду послухати не лише відомі пісні гурту, а й чи не вперше почують вірші фронтмена "Фіолет" - Сергія Мартинюка, які увійдуть до дебютної поетичної збірки музиканта. Трек-листи концертів складатимуть як найкращі пісні гурту за всі роки існування, так і акустичні сингли з сольних проектів Колоса.
Субота, 16 березня
Подія: Галина Конах (Луцьк). Відомі світові хіти + власна творчість
Тип заходу: концерт
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Початок: 21:00
Що обіцяють: Голос Галини Конах неможливо не впізнати. Здається, його вже можна сприймати в деякій мірі, як бренд Волині. Людина, яка вміє неймовірно красиво і душевно співати, знає, що потрібно і як сказати у важливий момент, щедро ділиться своїми знаннями зі своїми учнями.
Цього разу Галя на сцені буде сама (а, можливо, і з сюрпризами) грати та співати дуже ліричний матеріал - як відомі світові хіти, так і щось із власної творчості. Радимо цей вечір провести не на диванчику вдома, а з кружечкою гарячого глінтвейну та близькими вам людьми - заряд добра буде потужним! І потурбуйтесь завчасно про бронь столика, щоб потім не шкодувати. Номер телефону адміністратора Кораблика - 0502154156.
Подія: Концерт гурту Sinoptik
Тип заходу: концерт
Місце: пивний клуб «Майдан»
Початок: 21:00
Що обіцяють: Sinoptik – це три покоління рок-н-ролу в одній склянці. Найкраще поєднання року 60х та 2000х. Незвичайне злиття психоделічного стоунеру, олдскульного року та цифрового інді. Творча концепція Sinoptik – тонка лірика плюс стіна звуку.
Подія: Циганка Аза
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: Музична драма Михайла Старицького на дві дії. Сценічна редакція Михайла Ілляшенка.
Неділя, 17 березня
Подія: Ритмотека
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: Запрошуємо на "Ритмотеку" - танці з назвою, що ми запозичили із однієї з пісень гурту "Тартак". Нам здається, що це слово Сашко Положинський вдало підібрав, як альтернативу слову "дискотека". Адже цього вечора ми ставитимемо не лише диско, а й купу хітів у інших стилях - рок, поп, фанк, хіп-хоп, латина, реггі, рок-н-рол та ін.
У неділю ми відправлятимемо до наших динаміків як призабуті золоті хіти, так і зовсім свіженькі пісні, які безумовно заслуговують на увагу корабельної публіки!
Хороший набір для святкувань днів народжень та інших подій, або просто для гарного відпочинку в гарячій компанії!
Вхід вільний.
Подія: Криза
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: "Криза" – весела трагедія на 2 дії. Основна ідея п'єси - "Криза – це не тоді, коли пусто в гаманці. А тоді, коли порожньо в серці". Вистава розповідає про сучасне життя української родини з усіма її радостями та проблемами на тлі сьогоднішньої державної проблематики.
"Родина, конфлікти, гроші, сварки, непорозуміння, діти, батьки, сусіди, проблеми, кредити і депозити – все це гасне і губиться на фоні одвічних людських цінностей, - любові та самопожертви".
Якщо ви хочете поглянути на себе з боку, впізнати на сцені своїх сусідів, друзів і рідних, відпочити, посміятися і задуматися, тоді "Криза" – вистава саме для вас. Весела трагедія – саме так визначив жанр вистави автор.
Подія: Frank Sinatra Tribute. Про кохання
Тип заходу: концерт
Місце: Палац культури міста Луцька
Початок: 19:00
Що обіцяють: Бажаєте відчути себе у затишному колі друзів, в якому панує душевний спокій, задоволеність життям та усвідомлення унікальності моменту? Все це станеться з вами на концерті, присвяченого топ-ідолу американської музичної культури Френку Сінатрі.
Frank Sinatra – людина, чий музичний внесок набагато перевищує масштабів однієї людини. Величина усього масиву його творчості порівнювана, мабуть, тільки в революційними The Beatles та Елвісом Преслі. Його пісні обожнювали мільйони людей, з ними жили, під них плакали та кохали. На його рахунку 11 премій «Греммі», один «Оскар» та ще чимало досягнень. Приходьте, все буде по-справжньому!
Подія: Лісовий цирк
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок
Початок: 12:00
Що обіцяють: Вистава "Лісовий цирк" - яскрава, весела і повчальна. Всі, хто любить цирк, зможуть на деякий час поринути у дивовижну атмосферу циркового дійства і повеселитися разом зі смішними клоунами-фокусниками, захоплюватися великим магом Алі-каром та його помічниками - цирковими артистами. Серед них - безстрашний Їжак Мітелко та боязкий Заєць, який не зумів протистояти нахабному Вовкові і вчинив негідно... Чим закінчиться ця історія - дізнайтеся з вистави.
15-17 березня. КІНОПРЕМ’ЄРИ
Фільм: Диво-парк
Жанр: мультфільм, фентезі, комедія, пригоди, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 11:00, 14:00, 15:45, 18:30
Про що фільм?
Одного разу фантазерка Джун виявляє, що придуманий нею чудовий Парк розваг реальний! Але його існування під загрозою, і Джун потрібен план порятунку її Мрії. Допоможуть дівчинці її нові друзі - чарівні звірі Парку.
Фільм: Майбутній король
Жанр: фентезі, пригоди, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 10:20, 14:30, 19:10
Про що фільм?
Повсякденні проблеми 12-річного Алекса відходять на другий план після того, як він знаходить легендарний Екскалібур. І тепер, коли меч короля Артура опиняється в руках самого невдачливого підлітка в Британії, починається грандіозна пригода, в ході якого Алекс і його друзі повинні зупинити злу середньовічну чарівницю Моргану і не дати їй знищити світ.
Фільм: Пригоди Мії та білого лева
Жанр: драма, пригоди, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 12:00, 17:00
Про що фільм?
Десятирічна Міа разом з батьками і братом переїжджає до Південної Африки, де сім'я купує ферму з розведення левів. Дівчинку нічого не радує на новому місці, вона відчуває себе чужою і дуже самотньою. Але одного разу в її житті з'являється справжній друг - біле левеня на ім'я Чарлі. Вони ростуть разом, і з кожним днем зростає їх міцна прихильність один до одного. Однак через три роки Мія дізнається жахливу новину - Чарлі загрожує небезпека. Тоді вона вирішує втекти і знайти для свого друга новий будинок, де він буде щасливий і вільний. Удвох дівчинка і лев відправляються в подорож по південноафриканської савані, відкриваючи для себе унікальну красу Чорного Континенту.
Фільм: Скажені канікули
Жанр: комедія
Місце: «Premier City»
Початок: 21:30
Про що фільм?
Маріон - розв'язна і вільна, їй за тридцять, вона самодостатня і не дуже розбірлива в зв'язках. Знайомитися з хлопцями в Tinder для неї звична справа. Бен - серйозний чоловік, слово «рутина» йому добре знайоме, і він не дуже досвідчений в плані знайомств по інтернету. Вік, місто Париж і додаток Tinder в телефонах - більше нічого спільного між ними немає. Але відбувається Match, і ці двоє закохуються один в одного на першому ж побаченні. Збожеволівши від спонтанної радості, вони тут же вирішують відправитися в спільну відпустку. У Болгарію. Дикунами. Як скоро вони виявлять, що їх уявлення про ідеальні канікули, м'яко кажучи, не збігаються?
Фільм: Свята Агата
Жанр: жахи, трилер, драма
Місце: «Premier City»
Початок: 22:35
Про що фільм?
1957 рік, маленьке містечко штату Джорджія. Молода авантюристка Мері втекла від жорстокого батька і хоче зав'язати з шахрайством. А коли дівчина дізнається, що вагітна, у неї не залишається вибору, окрім як сховатися в жіночому монастирі. Черниці з порога заявляють їй, що установа позбулася підтримки церкви, і тут панують свої суворі порядки, але Мері може піти, як тільки захоче. Переслідувана баченнями з минулого, і спостерігаючи дивну поведінку подруг по нещастю, дівчина розуміє, що черниці щось приховують.
Фільм: Чесний чоловік
Жанр: мелодрама
Місце: «Premier City»
Початок: 21:10
Про що фільм?
Паризька історія про кохання, смерть, дружбу та зраду. Друга режисерська робота Луї Гарреля – любовний трикутник навиворіт, де кожен герой найбільше на світі любить... себе.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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