Надворі - весна. Перше тепло, перші квіти, перші яскраві сонячні промені… Хоча й погода вже ж трохи псує настрій дощиком і вітром, та все ж варто подумати, чим зайнятися у найближчий вікенд.Можна зустрітися з друзями і піти на вечірку або ж з сім’єю відвідати театр, чи провести час з коханою людиною в кіно.Але це все, звісно, після роботи. А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.Томупідготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:00Що обіцяють: А в нас знову чудова забава у Кораблику, яка у попередніх серіях мала крутий успіх і дуже сподобалась учасникам. Проект, над яким працюють кілька креативних особистостей (Slavko MazuRock, Richik Stepanovskyi, Андрій Тимчук) вдався на славу і триватиме увесь сезон аж до травня. А там ми підіб'ємо підсумки, гукнемо фіналістів кожного місяця, позмагаємось ще раз і вручимо класну нагороду. Словом, якщо ви любите музику, або ж просто хочете гарно та цікаво порозважатись, то вам до нас :) Не забудьте захопити друзів! Окрім азарту і позитиву обіцяємо найбільш активним подарунки від Кораблика та наших партнерів - Козацької Ради і Marengo. Запрошуємо!Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: Французька комедія. Вистава йде без антракту. Режисер-постановник - заслужена артистка України Людмила Колосович, художник-постановник - Богдана Бочкай, балетмейстер - Володимир Замлинний, музичне оформлення - заслуженої артистки України Людмили Колосович, Геннадія Гусенцева, асистент режисера - Світлана Органіста, помічник режисера - Дмитро Мельничук.Подія:Тип заходу: концертМісце: івент-хол комплексу «Passage Interdit»Початок: 19:00Що обіцяють: 15 березня о 19:00 в івент-холі комплексу "Passage Interdit" відбудеться концерт гурту «Фіолет». У березні гурт "Фіолет" вирушає у всеукраїнський акустичний тур, головною особливістю якого буде не лише музична, а й літературна складова концертів. На відміну від традиційних турів, які стали для гурту осінньою традицією, з акустикою "Фіолет" вже довгий час не мандрував Україною. Під час концертів слухачі матимуть нагоду послухати не лише відомі пісні гурту, а й чи не вперше почують вірші фронтмена "Фіолет" - Сергія Мартинюка, які увійдуть до дебютної поетичної збірки музиканта. Трек-листи концертів складатимуть як найкращі пісні гурту за всі роки існування, так і акустичні сингли з сольних проектів Колоса.Подія:Тип заходу: концертМісце: пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:00Що обіцяють: Голос Галини Конах неможливо не впізнати. Здається, його вже можна сприймати в деякій мірі, як бренд Волині. Людина, яка вміє неймовірно красиво і душевно співати, знає, що потрібно і як сказати у важливий момент, щедро ділиться своїми знаннями зі своїми учнями.Цього разу Галя на сцені буде сама (а, можливо, і з сюрпризами) грати та співати дуже ліричний матеріал - як відомі світові хіти, так і щось із власної творчості. Радимо цей вечір провести не на диванчику вдома, а з кружечкою гарячого глінтвейну та близькими вам людьми - заряд добра буде потужним! І потурбуйтесь завчасно про бронь столика, щоб потім не шкодувати. Номер телефону адміністратора Кораблика - 0502154156.Подія:Тип заходу: концертМісце: пивний клуб «Майдан»Початок: 21:00Що обіцяють: Sinoptik – це три покоління рок-н-ролу в одній склянці. Найкраще поєднання року 60х та 2000х. Незвичайне злиття психоделічного стоунеру, олдскульного року та цифрового інді. Творча концепція Sinoptik – тонка лірика плюс стіна звуку.Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: Музична драма Михайла Старицького на дві дії. Сценічна редакція Михайла Ілляшенка.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Запрошуємо на "Ритмотеку" - танці з назвою, що ми запозичили із однієї з пісень гурту "Тартак". Нам здається, що це слово Сашко Положинський вдало підібрав, як альтернативу слову "дискотека". Адже цього вечора ми ставитимемо не лише диско, а й купу хітів у інших стилях - рок, поп, фанк, хіп-хоп, латина, реггі, рок-н-рол та ін.У неділю ми відправлятимемо до наших динаміків як призабуті золоті хіти, так і зовсім свіженькі пісні, які безумовно заслуговують на увагу корабельної публіки!Хороший набір для святкувань днів народжень та інших подій, або просто для гарного відпочинку в гарячій компанії!Вхід вільний.Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: "Криза" – весела трагедія на 2 дії. Основна ідея п'єси - "Криза – це не тоді, коли пусто в гаманці. А тоді, коли порожньо в серці". Вистава розповідає про сучасне життя української родини з усіма її радостями та проблемами на тлі сьогоднішньої державної проблематики."Родина, конфлікти, гроші, сварки, непорозуміння, діти, батьки, сусіди, проблеми, кредити і депозити – все це гасне і губиться на фоні одвічних людських цінностей, - любові та самопожертви".Якщо ви хочете поглянути на себе з боку, впізнати на сцені своїх сусідів, друзів і рідних, відпочити, посміятися і задуматися, тоді "Криза" – вистава саме для вас. Весела трагедія – саме так визначив жанр вистави автор.Подія:Тип заходу: концертМісце: Палац культури міста ЛуцькаПочаток: 19:00Що обіцяють: Бажаєте відчути себе у затишному колі друзів, в якому панує душевний спокій, задоволеність життям та усвідомлення унікальності моменту? Все це станеться з вами на концерті, присвяченого топ-ідолу американської музичної культури Френку Сінатрі.Frank Sinatra – людина, чий музичний внесок набагато перевищує масштабів однієї людини. Величина усього масиву його творчості порівнювана, мабуть, тільки в революційними The Beatles та Елвісом Преслі. Його пісні обожнювали мільйони людей, з ними жили, під них плакали та кохали. На його рахунку 11 премій «Греммі», один «Оскар» та ще чимало досягнень. Приходьте, все буде по-справжньому!Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний обласний театр ляльокПочаток: 12:00Що обіцяють: Вистава "Лісовий цирк" - яскрава, весела і повчальна. Всі, хто любить цирк, зможуть на деякий час поринути у дивовижну атмосферу циркового дійства і повеселитися разом зі смішними клоунами-фокусниками, захоплюватися великим магом Алі-каром та його помічниками - цирковими артистами. Серед них - безстрашний Їжак Мітелко та боязкий Заєць, який не зумів протистояти нахабному Вовкові і вчинив негідно... Чим закінчиться ця історія - дізнайтеся з вистави.15-17 березня. КІНОПРЕМ’ЄРИФільм:Жанр: мультфільм, фентезі, комедія, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 11:00, 14:00, 15:45, 18:30Про що фільм?Одного разу фантазерка Джун виявляє, що придуманий нею чудовий Парк розваг реальний! Але його існування під загрозою, і Джун потрібен план порятунку її Мрії. Допоможуть дівчинці її нові друзі - чарівні звірі Парку.Фільм:Жанр: фентезі, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 10:20, 14:30, 19:10Про що фільм?Повсякденні проблеми 12-річного Алекса відходять на другий план після того, як він знаходить легендарний Екскалібур. І тепер, коли меч короля Артура опиняється в руках самого невдачливого підлітка в Британії, починається грандіозна пригода, в ході якого Алекс і його друзі повинні зупинити злу середньовічну чарівницю Моргану і не дати їй знищити світ.Фільм:Жанр: драма, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 12:00, 17:00Про що фільм?Десятирічна Міа разом з батьками і братом переїжджає до Південної Африки, де сім'я купує ферму з розведення левів. Дівчинку нічого не радує на новому місці, вона відчуває себе чужою і дуже самотньою. Але одного разу в її житті з'являється справжній друг - біле левеня на ім'я Чарлі. Вони ростуть разом, і з кожним днем зростає їх міцна прихильність один до одного. Однак через три роки Мія дізнається жахливу новину - Чарлі загрожує небезпека. Тоді вона вирішує втекти і знайти для свого друга новий будинок, де він буде щасливий і вільний. Удвох дівчинка і лев відправляються в подорож по південноафриканської савані, відкриваючи для себе унікальну красу Чорного Континенту.Фільм:Жанр: комедіяМісце: «Premier City»Початок: 21:30Про що фільм?Маріон - розв'язна і вільна, їй за тридцять, вона самодостатня і не дуже розбірлива в зв'язках. Знайомитися з хлопцями в Tinder для неї звична справа. Бен - серйозний чоловік, слово «рутина» йому добре знайоме, і він не дуже досвідчений в плані знайомств по інтернету. Вік, місто Париж і додаток Tinder в телефонах - більше нічого спільного між ними немає. Але відбувається Match, і ці двоє закохуються один в одного на першому ж побаченні. Збожеволівши від спонтанної радості, вони тут же вирішують відправитися в спільну відпустку. У Болгарію. Дикунами. Як скоро вони виявлять, що їх уявлення про ідеальні канікули, м'яко кажучи, не збігаються?Фільм:Жанр: жахи, трилер, драмаМісце: «Premier City»Початок: 22:35Про що фільм?1957 рік, маленьке містечко штату Джорджія. Молода авантюристка Мері втекла від жорстокого батька і хоче зав'язати з шахрайством. А коли дівчина дізнається, що вагітна, у неї не залишається вибору, окрім як сховатися в жіночому монастирі. Черниці з порога заявляють їй, що установа позбулася підтримки церкви, і тут панують свої суворі порядки, але Мері може піти, як тільки захоче. Переслідувана баченнями з минулого, і спостерігаючи дивну поведінку подруг по нещастю, дівчина розуміє, що черниці щось приховують.Фільм:Жанр: мелодрамаМісце: «Premier City»Початок: 21:10Про що фільм?Паризька історія про кохання, смерть, дружбу та зраду. Друга режисерська робота Луї Гарреля – любовний трикутник навиворіт, де кожен герой найбільше на світі любить... себе.