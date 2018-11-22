У лісі на Волині помер чоловік: стали відомі причини трагедії

На підприємствах Волині впродовж минулого року смертельні травми отримало 10 працівників. Серед причин виникнення нещасних випадків на виробництві левову частку посідають організаційні – 78%. Друге місце – психофізіологічні – 12%. І 10% становлять технічні причини.Про одну з таких історій, де смертельно травмувавя працівник розповів завідувач сектору розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму Управління Держпраці у Волинській області, - йдеться на офіційному сайті відомства.Нагадаємо, 13 грудня минулого року стався нещасний випадок у ДП СЛАП «Ратнеагроліс», коли загинув вальник лісу.Під час розслідування, оглянувши місце настання нещасного випадку, комісія дійшла висновку, що під час звалювання сосни, крона якої роздвоєна, остання зависла на зрощеному, здвоєному та сплетеному між собою дереві (вільха).Не дочекавшись трактора для стягування небезпечного завислого дерева, потерпілий пішов у небезпечну зону та підрізав одну з частин вільхи, щоб зняти сосну. Коли він уже відходив від місця, де зрізував, на нього впала вільха.Отож, потерпілий порушив інструкції з охорони праці для вальника лісу, затверджених наказом директора підприємства.Ярослав Головко зауважив, що заборонено спилювати те дерево, на яке спирається зависле дерево, або ж обрублювати суччя. Зависле дерево можна стягувати або трактором, або лебідкою.Тож якби вимоги було дотриманого, вальник лісу не отримав би смертельні травми.