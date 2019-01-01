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Коли у Луцьку відкриють «Пузату хату»

Коли у Луцьку відкриють «Пузату хату»
У луцькому ЦУМі планують вже з'явилося обладнання ресторану української кухні «Пузата хата».

Наразі на п’ятий поверх універмагу уже завезли обладнання і активно його монтують, - пише Перший.

Нагадаємо, про відкриття «Пузатої хати» у Луцьку стало відомо наприкінці грудня 2018 року.

Тоді з п’ятого поверху почали виселяти заклади: ресторан «СУШИЯ», кафе «Зерно», фаст-фуд «Chicken Hut». Кафе «Вареники ТУТ» з’їхало кількома місяцями раніше.

Відкриття «Пузатої хати» заплановане на кінець березня.

Ресторани «Пузата хата» також є у Києві, Львові, Одесі, Харкові, Запоріжжі та Дніпрі. Всього їх – більше 30. У закладах подають страви української кухні.

Коли у Луцьку відкриють «Пузату хату»
Коли у Луцьку відкриють «Пузату хату»
Коли у Луцьку відкриють «Пузату хату»
Коли у Луцьку відкриють «Пузату хату»

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Теги: їжа, заклад, Луцьк, відкриття
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Коментарі 1
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"планують вже з'явилося"- це як?
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