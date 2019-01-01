Коли у Луцьку відкриють «Пузату хату»
Сьогодні, 12:23
У луцькому ЦУМі планують вже з'явилося обладнання ресторану української кухні «Пузата хата».
Наразі на п’ятий поверх універмагу уже завезли обладнання і активно його монтують, - пише Перший.
Нагадаємо, про відкриття «Пузатої хати» у Луцьку стало відомо наприкінці грудня 2018 року.
Тоді з п’ятого поверху почали виселяти заклади: ресторан «СУШИЯ», кафе «Зерно», фаст-фуд «Chicken Hut». Кафе «Вареники ТУТ» з’їхало кількома місяцями раніше.
Відкриття «Пузатої хати» заплановане на кінець березня.
Ресторани «Пузата хата» також є у Києві, Львові, Одесі, Харкові, Запоріжжі та Дніпрі. Всього їх – більше 30. У закладах подають страви української кухні.
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Наразі на п’ятий поверх універмагу уже завезли обладнання і активно його монтують, - пише Перший.
Нагадаємо, про відкриття «Пузатої хати» у Луцьку стало відомо наприкінці грудня 2018 року.
Тоді з п’ятого поверху почали виселяти заклади: ресторан «СУШИЯ», кафе «Зерно», фаст-фуд «Chicken Hut». Кафе «Вареники ТУТ» з’їхало кількома місяцями раніше.
Відкриття «Пузатої хати» заплановане на кінець березня.
Ресторани «Пузата хата» також є у Києві, Львові, Одесі, Харкові, Запоріжжі та Дніпрі. Всього їх – більше 30. У закладах подають страви української кухні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
"планують вже з'явилося"- це як?
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