За два місяці до луцького ЦНАПу звернулося понад 45 000 людей
Сьогодні, 18:43
Від початку 2019 року до луцького ЦНАПу звернулося 45 тисяч 420 відвідувачів, який надали 44 тисячі 541 послугу.
Про це повідомили на офіційній сторінці Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку у Facebook.
Так, за два місяці роботи від початку року у ЦНАП міста Луцька звернулося 45 тисяч 420 відвідувачів, яким було надано 44 тисячі 541 послугу.
Про це команда ЦНАП повідомила під час підведення підсумків діяльності департаменту за січень-лютий 2019 року за участі профільного заступника міського голови Юрія Вербича.
“Щодня ми бачимо, яким правильним рішенням було створення ЦНАП у місті Луцьку. Спочатку ніхто не вірив в універсалізм адміністраторів, але ви своєю роботою довели, що це можливо. Хоч і робота у вас нелегка, ви знаходитеся так би мовити на “передовій”, але вам вдається надавати послуги швидко і якісно. Ви є одним з найкращих і найпрогресивніших департаментів, на вас рівняються інші, ви задаєте рух і ніколи не зупиняєтеся на досягнутому. У вас чудова команда. Ми вами пишаємося”, - сказав він.
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Про це повідомили на офіційній сторінці Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку у Facebook.
Так, за два місяці роботи від початку року у ЦНАП міста Луцька звернулося 45 тисяч 420 відвідувачів, яким було надано 44 тисячі 541 послугу.
Про це команда ЦНАП повідомила під час підведення підсумків діяльності департаменту за січень-лютий 2019 року за участі профільного заступника міського голови Юрія Вербича.
“Щодня ми бачимо, яким правильним рішенням було створення ЦНАП у місті Луцьку. Спочатку ніхто не вірив в універсалізм адміністраторів, але ви своєю роботою довели, що це можливо. Хоч і робота у вас нелегка, ви знаходитеся так би мовити на “передовій”, але вам вдається надавати послуги швидко і якісно. Ви є одним з найкращих і найпрогресивніших департаментів, на вас рівняються інші, ви задаєте рух і ніколи не зупиняєтеся на досягнутому. У вас чудова команда. Ми вами пишаємося”, - сказав він.
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