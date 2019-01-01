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За два місяці до луцького ЦНАПу звернулося понад 45 000 людей

За два місяці до луцького ЦНАПу звернулося понад 45 000 людей
Від початку 2019 року до луцького ЦНАПу звернулося 45 тисяч 420 відвідувачів, який надали 44 тисячі 541 послугу.

Про це повідомили на офіційній сторінці Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку у Facebook.

Так, за два місяці роботи від початку року у ЦНАП міста Луцька звернулося 45 тисяч 420 відвідувачів, яким було надано 44 тисячі 541 послугу.

Про це команда ЦНАП повідомила під час підведення підсумків діяльності департаменту за січень-лютий 2019 року за участі профільного заступника міського голови Юрія Вербича.

“Щодня ми бачимо, яким правильним рішенням було створення ЦНАП у місті Луцьку. Спочатку ніхто не вірив в універсалізм адміністраторів, але ви своєю роботою довели, що це можливо. Хоч і робота у вас нелегка, ви знаходитеся так би мовити на “передовій”, але вам вдається надавати послуги швидко і якісно. Ви є одним з найкращих і найпрогресивніших департаментів, на вас рівняються інші, ви задаєте рух і ніколи не зупиняєтеся на досягнутому. У вас чудова команда. Ми вами пишаємося”, - сказав він.

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Теги: ЦНАП, Луцьк
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