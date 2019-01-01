У «Промені» вчать англійську з носіями мови*
Сьогодні, 13:20
Англійська з британцем! Ви соромитеся говорити англійською, бо думаєте, що вас не зрозуміють? Боїтеся зробити помилку у мовленні?
Вважаєте, що у вас недостатній рівень для спілкування з носіями?
Школа іноземних мов Mandarin Family Club розвіє ваші сумніви!
Ви маєте унікальну нагоду попрактикувати англійську мову не просто з носієм, а з викладачем англійської, для якого ця мова є рідною, і який знає як найкраще допомогти вам подолати мовний бар’єр!
Mandarin Family Club єдина школа в Луцьку, яка пропонує вивчення англійської з британцем у форматі стаціонарних занять, тож не пропустіть свій шанс!
Не важливо, наскільки добрий у вас рівень англійської: Mandarin Family Club пропонує кілька майстер-класів у різні дні та години, де групи розділені за рівнем знань, тож ви почуватиметеся комфортно та впевнено.
Є групи для дорослих, студентів та школярів. Лише 2 тижні ексклюзивно у «Мандарині» у "Промені". І один день заняття у форматі вебінару – он-лайн!
Кількість місць обмежена, тож просимо реєструватися заздалегідь.
Viber/тел. 050 714 56 56 Mandarin Language Center
Viber/тел. 066 703 78 73 Mandarin Family Club
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Вважаєте, що у вас недостатній рівень для спілкування з носіями?
Школа іноземних мов Mandarin Family Club розвіє ваші сумніви!
Ви маєте унікальну нагоду попрактикувати англійську мову не просто з носієм, а з викладачем англійської, для якого ця мова є рідною, і який знає як найкраще допомогти вам подолати мовний бар’єр!
Mandarin Family Club єдина школа в Луцьку, яка пропонує вивчення англійської з британцем у форматі стаціонарних занять, тож не пропустіть свій шанс!
Не важливо, наскільки добрий у вас рівень англійської: Mandarin Family Club пропонує кілька майстер-класів у різні дні та години, де групи розділені за рівнем знань, тож ви почуватиметеся комфортно та впевнено.
Є групи для дорослих, студентів та школярів. Лише 2 тижні ексклюзивно у «Мандарині» у "Промені". І один день заняття у форматі вебінару – он-лайн!
Кількість місць обмежена, тож просимо реєструватися заздалегідь.
Viber/тел. 050 714 56 56 Mandarin Language Center
Viber/тел. 066 703 78 73 Mandarin Family Club
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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