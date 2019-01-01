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У «Промені» вчать англійську з носіями мови*

У «Промені» вчать англійську з носіями мови*
Англійська з британцем! Ви соромитеся говорити англійською, бо думаєте, що вас не зрозуміють? Боїтеся зробити помилку у мовленні?

Вважаєте, що у вас недостатній рівень для спілкування з носіями?
Школа іноземних мов Mandarin Family Club розвіє ваші сумніви!
Ви маєте унікальну нагоду попрактикувати англійську мову не просто з носієм, а з викладачем англійської, для якого ця мова є рідною, і який знає як найкраще допомогти вам подолати мовний бар’єр!

Mandarin Family Club єдина школа в Луцьку, яка пропонує вивчення англійської з британцем у форматі стаціонарних занять, тож не пропустіть свій шанс!

Не важливо, наскільки добрий у вас рівень англійської: Mandarin Family Club пропонує кілька майстер-класів у різні дні та години, де групи розділені за рівнем знань, тож ви почуватиметеся комфортно та впевнено.

Є групи для дорослих, студентів та школярів. Лише 2 тижні ексклюзивно у «Мандарині» у "Промені". І один день заняття у форматі вебінару – он-лайн!

Кількість місць обмежена, тож просимо реєструватися заздалегідь.

Viber/тел. 050 714 56 56 Mandarin Language Center
Viber/тел. 066 703 78 73 Mandarin Family Club

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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