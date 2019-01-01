У «Промені» вчать англійську з носіями мови*

Англійська з британцем! Ви соромитеся говорити англійською, бо думаєте, що вас не зрозуміють? Боїтеся зробити помилку у мовленні?Вважаєте, що у вас недостатній рівень для спілкування з носіями?Школа іноземних мов Mandarin Family Club розвіє ваші сумніви!Ви маєте унікальну нагоду попрактикувати англійську мову не просто з носієм, а з викладачем англійської, для якого ця мова є рідною, і який знає як найкраще допомогти вам подолати мовний бар’єр!Mandarin Family Club єдина школа в Луцьку, яка пропонує вивчення англійської з британцем у форматі стаціонарних занять, тож не пропустіть свій шанс!Не важливо, наскільки добрий у вас рівень англійської: Mandarin Family Club пропонує кілька майстер-класів у різні дні та години, де групи розділені за рівнем знань, тож ви почуватиметеся комфортно та впевнено.Є групи для дорослих, студентів та школярів. Лише 2 тижні ексклюзивно у «Мандарині» у "Промені". І один день заняття у форматі вебінару – он-лайн!Кількість місць обмежена, тож просимо реєструватися заздалегідь.Viber/тел. 050 714 56 56 Mandarin Language CenterViber/тел. 066 703 78 73 Mandarin Family Club