У Луцьку чоловікові відірвало руку на роботі: деталі інциденту





Про це розповів завідувач сектору розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму Управління Держпраці у Волинській області Ярослав Головко, - йдеться на офіційному сайті



Нагадаємо, такий випадок стався у травні минулого року з електромонтером ТОВ «Євровуд Україна». Наслідок цього випадку – травматична ампутація руки на рівні верхньої третини плеча.



Члени комісії відібрали пояснення в осіб, причетних до нещасного випадку, та оглянули місце його настання і дійшли висновку, що потерпілий під час видалення обрізка деревини, другою рукою випадково ввімкнув конвеєр, внаслідок чого йому відірвало руку.



Відповідно висновку експертизи ДП «Волинський ЕТЦ» технічний стан ланцюгового конвеєра не відповідав вимогам про охорону праці.



Зокрема, були виявлені такі порушення: відсутня документація на електрообладнання транспортера ланцюгового для подачі тирси в сушку; на центральному пульті управління і пості кнопочному чіткі позначення дій біля кнопок відсутні; центральний пульт управління знаходиться поза зоною видимості транспортера, а запуск транспортера можливий з обох місць; кришки чотирьох люків обслуговування транспортера не обладнані кінцевими вимикачами, які при їх відкриванні блокували б подачу напруги на електропривід транспортера; рама ланцюгового конвеєра не пофарбована сигнальними кольорами та не нанесені знаки безпеки.



Отож, фахіфець відзначив, що технічна причина – незадовільний стан засобів виробництва, організаційна – відсутність, або неякісне проведення інструктажу та невиконання посадових обов’язків, і психофізіологічна – особиста необережність працівника.



За словами Ярослава Головко директор ТОВ «Євровуд Україна» порушив вимоги ЗУ «Про охорону праці», не забезпечивши функціонування системи управління охороною праці. І головний енергетик та головний інженер підприємства діяли всупереч вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На одному з луцьких підприємств працівникові відірвало руку під час роботи . Причиною нещасного випадку стала низка факторів.Про це розповів завідувач сектору розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму Управління Держпраці у Волинській області, - йдеться на офіційному сайтіНагадаємо, такий випадок стався у травні минулого року з електромонтером ТОВ «Євровуд Україна». Наслідок цього випадку – травматична ампутація руки на рівні верхньої третини плеча.Члени комісії відібрали пояснення в осіб, причетних до нещасного випадку, та оглянули місце його настання і дійшли висновку, що потерпілий під час видалення обрізка деревини, другою рукою випадково ввімкнув конвеєр, внаслідок чого йому відірвало руку.Відповідно висновку експертизи ДП «Волинський ЕТЦ» технічний стан ланцюгового конвеєра не відповідав вимогам про охорону праці.Зокрема, були виявлені такі порушення: відсутня документація на електрообладнання транспортера ланцюгового для подачі тирси в сушку; на центральному пульті управління і пості кнопочному чіткі позначення дій біля кнопок відсутні; центральний пульт управління знаходиться поза зоною видимості транспортера, а запуск транспортера можливий з обох місць; кришки чотирьох люків обслуговування транспортера не обладнані кінцевими вимикачами, які при їх відкриванні блокували б подачу напруги на електропривід транспортера; рама ланцюгового конвеєра не пофарбована сигнальними кольорами та не нанесені знаки безпеки.Отож, фахіфець відзначив, що технічна причина – незадовільний стан засобів виробництва, організаційна – відсутність, або неякісне проведення інструктажу та невиконання посадових обов’язків, і психофізіологічна – особиста необережність працівника.За словами Ярослава Головко директор ТОВ «Євровуд Україна» порушив вимоги ЗУ «Про охорону праці», не забезпечивши функціонування системи управління охороною праці. І головний енергетик та головний інженер підприємства діяли всупереч вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

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