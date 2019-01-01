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Повідомили, чи матимуть волинські школярі весняні канікули. ВІДЕО

Повідомили, чи матимуть волинські школярі весняні канікули. ВІДЕО
Коли у Луцьку розпочнуться весняні канікули у школах і чи будуть вони взагалі – вирішує дирекція школи на власний розсуд.

Про це розповіла начальниця управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації Людмила Плахотна, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

За її словами, більшість волинських шкіл планують провести канікули у традиційні терміни – останній тиждень березня. Якщо у цьому навчальному році через тривалий карантин чи економію енергоносіїв, навчальний заклад перевищив 30-денний термін канікул, школярі таких шкіл можуть залишитись без весняних канікул. Або ж їм продовжать навчання у травні, каже Людмила Плахотна.



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Теги: канікули, діти, Волинь
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