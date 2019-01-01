Повідомили, чи матимуть волинські школярі весняні канікули. ВІДЕО





Про це розповіла начальниця управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації Людмила Плахотна, - йдеться у сюжеті



За її словами, більшість волинських шкіл планують провести канікули у традиційні терміни – останній тиждень березня. Якщо у цьому навчальному році через тривалий карантин чи економію енергоносіїв, навчальний заклад перевищив 30-денний термін канікул, школярі таких шкіл можуть залишитись без весняних канікул. Або ж їм продовжать навчання у травні, каже Людмила Плахотна.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Коли у Луцьку розпочнуться весняні канікули у школах і чи будуть вони взагалі – вирішує дирекція школи на власний розсуд.Про це розповіла начальниця управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині За її словами, більшість волинських шкіл планують провести канікули у традиційні терміни – останній тиждень березня. Якщо у цьому навчальному році через тривалий карантин чи економію енергоносіїв, навчальний заклад перевищив 30-денний термін канікул, школярі таких шкіл можуть залишитись без весняних канікул. Або ж їм продовжать навчання у травні, каже Людмила Плахотна.

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