Повідомили, чи матимуть волинські школярі весняні канікули. ВІДЕО
Сьогодні, 13:22
Коли у Луцьку розпочнуться весняні канікули у школах і чи будуть вони взагалі – вирішує дирекція школи на власний розсуд.
Про це розповіла начальниця управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації Людмила Плахотна, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
За її словами, більшість волинських шкіл планують провести канікули у традиційні терміни – останній тиждень березня. Якщо у цьому навчальному році через тривалий карантин чи економію енергоносіїв, навчальний заклад перевищив 30-денний термін канікул, школярі таких шкіл можуть залишитись без весняних канікул. Або ж їм продовжать навчання у травні, каже Людмила Плахотна.
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Про це розповіла начальниця управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації Людмила Плахотна, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
За її словами, більшість волинських шкіл планують провести канікули у традиційні терміни – останній тиждень березня. Якщо у цьому навчальному році через тривалий карантин чи економію енергоносіїв, навчальний заклад перевищив 30-денний термін канікул, школярі таких шкіл можуть залишитись без весняних канікул. Або ж їм продовжать навчання у травні, каже Людмила Плахотна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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