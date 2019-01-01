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Порошенко таки не приїде до Луцька. ФОТО

Порошенко таки не приїде до Луцька. ФОТО
Президент України Петро Порошенко, якого весь день 14 березня чекали в Луцьку, таки не приїде в місто.

Глава Держави з хвилини на хвилину виступить у Ковелі.

Нагадаємо, що у Луцьку Порошенка чекали на IV Всеукраїнському З’їзді Товариства лісівників України.

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Захід відбувався протягом дня 14 березня у Волинському академічному обласному театрі імені Тараса Шевченка. Так, Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства запланувало проведення цього з'їзду з розміщенням презентаційно-виставкових майданчиків на Театральному майдані.

Як стало відомо, візит Президента на Волинь перенесли на декілька годин через те, що Порошенко напередодні їздив на передову до військових.

Зазначимо, у Ковелі Петро Порошенко зі сцени спілкуватиметься з місцевими жителями.

Нагадаємо, востаннє Петро Порошенко приїжджав на Волинь 15 січня. Тоді він привіз в область Томос та поспілкувався з волинянами у Луцьку, Рожищі та Ківерцях.

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Теги: Петро Порошенко, візит
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