Порошенко таки не приїде до Луцька. ФОТО
Сьогодні, 18:46
Президент України Петро Порошенко, якого весь день 14 березня чекали в Луцьку, таки не приїде в місто.
Глава Держави з хвилини на хвилину виступить у Ковелі.
Нагадаємо, що у Луцьку Порошенка чекали на IV Всеукраїнському З’їзді Товариства лісівників України.
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Захід відбувався протягом дня 14 березня у Волинському академічному обласному театрі імені Тараса Шевченка. Так, Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства запланувало проведення цього з'їзду з розміщенням презентаційно-виставкових майданчиків на Театральному майдані.
Як стало відомо, візит Президента на Волинь перенесли на декілька годин через те, що Порошенко напередодні їздив на передову до військових.
Зазначимо, у Ковелі Петро Порошенко зі сцени спілкуватиметься з місцевими жителями.
Нагадаємо, востаннє Петро Порошенко приїжджав на Волинь 15 січня. Тоді він привіз в область Томос та поспілкувався з волинянами у Луцьку, Рожищі та Ківерцях.
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Глава Держави з хвилини на хвилину виступить у Ковелі.
Нагадаємо, що у Луцьку Порошенка чекали на IV Всеукраїнському З’їзді Товариства лісівників України.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Поліцейські, техніка і виставка від лісівників: як у Луцьку готуються до приїзду Порошенка. ФОТО
Захід відбувався протягом дня 14 березня у Волинському академічному обласному театрі імені Тараса Шевченка. Так, Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства запланувало проведення цього з'їзду з розміщенням презентаційно-виставкових майданчиків на Театральному майдані.
Як стало відомо, візит Президента на Волинь перенесли на декілька годин через те, що Порошенко напередодні їздив на передову до військових.
Зазначимо, у Ковелі Петро Порошенко зі сцени спілкуватиметься з місцевими жителями.
Нагадаємо, востаннє Петро Порошенко приїжджав на Волинь 15 січня. Тоді він привіз в область Томос та поспілкувався з волинянами у Луцьку, Рожищі та Ківерцях.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Про що у Луцьку говорив Петро Порошенко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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