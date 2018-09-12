У місті на Волині – нові тарифи на воду





Як повідомляє



Отож виконком встановив, що послуга з централізованого водопостачання коштуватимуть 6,95 гривень за метр кубічний, без ПДВ;



послуга з централізованого водовідведення – 10,76 грн./метр кубічний, без ПДВ;



послуга з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 7,30 грн./метр кубічний, без ПДВ;



послуга з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 11,31 грн./метр кубічний, без ПДВ.



Також у документі зазначається, що це рішення набуде чинності через 15 днів від дати опублікування в газеті «Вісті Ковельщини».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі прийняли рішення щодо нових тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення.Як повідомляє Про Ковель , у його преамбулі зокрема йдеться, що "було розглянуте відношення Ковельського управління водопровідно-каналізаційного господарства «Ковельводоканал» щодо коригування тарифу на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), у зв’язку зі зміною вартості складових на послуги водопостачання та водовідведення, з метою приведення тарифів у відповідність до економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво".Отож виконком встановив, що послуга з централізованого водопостачання коштуватимуть 6,95 гривень за метр кубічний, без ПДВ;послуга з централізованого водовідведення – 10,76 грн./метр кубічний, без ПДВ;послуга з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 7,30 грн./метр кубічний, без ПДВ;послуга з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 11,31 грн./метр кубічний, без ПДВ.Також у документі зазначається, що це рішення набуде чинності через 15 днів від дати опублікування в газеті «Вісті Ковельщини».

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