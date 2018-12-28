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У Києві біля церкви знайшли тіло працівника Адміністрації Президента

У Києві біля церкви знайшли тіло працівника Адміністрації Президента
У Києві знайшли вбитим працівника Адміністрації Президента.

закривавлений труп чоловіка біля воріт церкви у Шевченківському районі виявив охоронець будівництва, який повертався з нічної зміни, - пишуть Факти.

Медики розповіли, що у чоловіка розбита голова, а руки повністю почервоніли від крові.

"Тіло оглянув судово-медичний експерт, слідів насильницької смерті не виявлено. Тож попередня причина смерті буде встановлена після розтину, а остаточна – після проведення судово-медичної експертизи, – зазначили у поліції.

У ГУ НП у місті Києві зазначили, що особа чоловіка встановлена, проте не назвали ім’я загиблого.

Директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко підтвердив смерть чоловіка.

За його словами, за усіма ознаками, загибель не пов’язана зі службовою діяльністю потерпілого – швидше за все, йдеться про корисливі мотиви злочину.

Еспресо з посиланням на власні джерела повідомляє, що загиблий – Бухтатій Олександр 1973 року народження. Він працював в Адміністрації президента України головним консультантом Головного департаменту інформаційної політики АПУ.

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Теги: Київ, вбивство, АП
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