У Ковелі розпочалася Рада регіонального розвитку. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

У Ковелі стартувала знакова для області подія – Рада регіонального розвитку, що ініційована Президентом.Розпочалася подія у четвер, 14 березня.На раду розвитку зібралися не лише керівники міст та районів, а й сільські та селищні депутати, бізнесмени, духовенство, зацікавлені волиняни.За словами голови ОДА, Ковель – місто, яке динамічно розвивається. Саме тут запланували втілити грандіозний для області проект – індустріальний парк «Ковель».«Ключовими тут є холодильні комплекси, які дозволять заморожувати ягоди, гриби, контейнерний термінал, елеватори. При умові, що ми побудуємо транспортні коридори, ми вийдемо на потужну варіацію Шовкового шляху», - зауважив очільник Волині.Завдяки індустріальному парку в області можна буде створити 3-4 тисячі нових робочих місць.Однак це не єдина ціль, якої хочуть досягти найближчим часом. У планах – створення в Олиці туристичного центру, будівництво нових шкіл, зокрема, у Башликах, медичних закладів, ремонт доріг, створення до 2020 року від Ковеля транспортного вузла до польського міста Грубешів, розвиток аграрної галузі та інше.Олександр Савченко зізнався, що очікують і приїзд Президентана Раду регіонального розвитку, проте не певні, що він встигне через відвідини добровольців на Сході:«Але сьогодні - День українського добровольця, тому Президент поїхав на Донбас, до наших воїнів». Відтак, присутні вшанували пам‘ять полеглих хвилиною мовчання.Далі ж акцентували на основних напрямках розвитку Волині у найближчі роки, досягненнях децентралізації, надходженнях коштів та їх раціональному розподілі тощо.Олександр Савченко наголосив і на створенні Волинської економічної ліги, у яку увійшли вже 12 громад.«Ця ліга хоче сприяти економічному розвитку, муніципальної співпраці та інше. Вони вірять у свою силу і що можуть багато чого досягнути», - відзначив він.За три роки громади реалізували 357 проектів капітального ремонту чи реконструкції інфраструктури і освоїли 183 мільйони гривень.Окрім того, Олександр Савченко наголосив, що на Волині дуже потужний агропромисловий комплекс, який постійно розвивається.«Ми 5-ий рік поспіль отримуємо більше мільйона тонн зернової продукції», - наголосив він. Держава суттєво підтримує АПК в останні роки. Зокрема, в областьу 2018 році надійшло 137 мільйонів гривень на розвиток галузі. У наступні три роки запланували облаштувати сироварню, 2 молочні ферми, свиноферму, 2 зернові елеватори та картоплепереробний завод".Голова ОДА зазначив, що говоритиме з Президентом, аби селянам не заважали працювати.«То не було перевірок, то по декілька на день. Там, де треба перевіряти, нехай це роблять, але ж не в кожному господарстві», - сказав він.Планують розвивати і туризм. Перший крок - уже відремонтована набережна на Світязі, де облаштували 2,6 кілометра шляху з велодоріжками, альтанками та усім необхідним. Також цьогоріч розпочали прокладати каналізацію у нацпарку «Шацькі озера».«Це не тільки екологія і чистота води, а й надходження коштів», - відзначив Савченко.Однак зізнався, що у Колодяжне йому боляче заїжджати через тотальний занепад будинків, де жила Леся Українка. Відтак, це питання потребує негайного вирішення. Те ж і з озером Нечимне, древнім городищем у Володимирі, де ступала нога князя Данила, і Оликою.Потребує догляду, на переконання голови ОДА, і Луцький замок.Для досягнення планів на Волині ремонтуватимуть важливі автошляхи: Олика-Дерно, Шацьк-Старовойтове, Володимир-Волинський-Устилуг, Ковель-Брест.