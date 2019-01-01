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Нічне фіаско: невідомі в масках намагалася «сперти» гроші з банкомату на Волині. ФОТО

Нічне фіаско: невідомі в масках намагалася «сперти» гроші з банкомату на Волині. ФОТО
У ніч з 13-го на 14-те березня у селі Павлівка Іваничівського району зловмисники намагалися викрасти гроші з банкомату.

Близько 4-ої години ранку четверо чоловіків в балаклавах зробили спробу вкрасти гроші з банкомату “Ощадбанку”, що знаходиться на вулиці Незалежності. Про це інтернет-виданню “БУГ” стало відомо з власних джерел.

Напередодні інциденту інкасатори поповнили банкомат.

Чоловіки пробралися в приміщення, де знаходиться банкомат, пошкодивши двері.

Пошкодженим виявили також сейф, проте гроші бандитам забрати не вдалося.

Свідки розповідають, що чоловіки сіли в джип чорного кольору і поїхали в напрямку міста Сокаль.

Нічне фіаско: невідомі в масках намагалася «сперти» гроші з банкомату на Волині. ФОТО
Нічне фіаско: невідомі в масках намагалася «сперти» гроші з банкомату на Волині. ФОТО

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Теги: крадіжка, Волинь
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