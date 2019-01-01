Нічне фіаско: невідомі в масках намагалася «сперти» гроші з банкомату на Волині. ФОТО





Близько 4-ої години ранку четверо чоловіків в балаклавах зробили спробу вкрасти гроші з банкомату “Ощадбанку”, що знаходиться на вулиці Незалежності. Про це інтернет-виданню “



Напередодні інциденту інкасатори поповнили банкомат.



Чоловіки пробралися в приміщення, де знаходиться банкомат, пошкодивши двері.



Пошкодженим виявили також сейф, проте гроші бандитам забрати не вдалося.



Свідки розповідають, що чоловіки сіли в джип чорного кольору і поїхали в напрямку міста Сокаль.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч з 13-го на 14-те березня у селі Павлівка Іваничівського району зловмисники намагалися викрасти гроші з банкомату.Близько 4-ої години ранку четверо чоловіків в балаклавах зробили спробу вкрасти гроші з банкомату “Ощадбанку”, що знаходиться на вулиці Незалежності. Про це інтернет-виданню “ БУГ ” стало відомо з власних джерел.Напередодні інциденту інкасатори поповнили банкомат.Чоловіки пробралися в приміщення, де знаходиться банкомат, пошкодивши двері.Пошкодженим виявили також сейф, проте гроші бандитам забрати не вдалося.Свідки розповідають, що чоловіки сіли в джип чорного кольору і поїхали в напрямку міста Сокаль.

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