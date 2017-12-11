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Горе-матір загубила двох малих дітей: помітила зникнення лише через дві доби

Горе-матір загубила двох малих дітей: помітила зникнення лише через дві доби
В Донецькій області п’яна матір загубила двох дітей, яких знайшли
у знайомих родини.

Відсутність 6-річного сина та 5-річної доньки горе-мати помітила лише через дві доби. Весь цей час жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, - інформує поліція Доннечини.

На розшук дітей було піднято усі наявні сили поліції, пошуки не припинялись всю ніч. Сьогодні зранку, 14 березня, малечу знайшли, інформує


Вчора близько 21-00 до Торецького відділення поліції звернулася 27-річна жінка, яка просила розшукати двох її дітей. Виявилося, що брат із сестрою пішли гуляти прифронтовим селищем ще минулої доби та досі не повернулися.

При цьому мати в нетверезому стані повідомила правоохоронцям: «Мені байдуже, на все, знайдіть дітей». При детальному спілкуванні з жінкою поліцейські встановили, що дітей вона востаннє бачила три дні тому. Горе-мати не звернула увагу на їх відсутність, бо весь час вживала спиртні напої.

Отримавши тривожне повідомлення, поліцейські розпочали комплекс розшукових заходів: опитали жителів, перевірили залізничний та автовокзали міста, обстежили вулиці, парки та сквери міста. Крім того, на пошуки малечі було орієнтовано усі наряди поліції та блокпости.

Однак, згодом дітей знайшли у знайомих родини. Жінка, до якої три дні тому прийшли брат із сестрою, повідомила правоохоронцям, що контактів їх матері в неї немає, а повідомити до поліції - не здогадалась.

Родина, в якій діти жили ці дні, забезпечила малечу усім необхідним, діти виглядають охайно та доглянуто, нагодовані та одягнуті по сезону.

Правоохоронці також привезли знайденим малюкам смаколики.

«Зараз вирішується питання про тимчасове вилучення дітей і поміщення їх до притулку. Матері загрожує відповідальність за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк», - зазначив начальник Торецького відділення поліції Станіслав Загурський.


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Теги: діти, згуба, п’яна матір
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