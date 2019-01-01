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У луцькому «Промені» відгримів концерт гурту «The Hardkiss». ФОТО

У луцькому «Промені» відгримів концерт гурту «The Hardkiss». ФОТО
Сотні лучан мали змогу насолодитись живим виконанням улюблених пісень гурту “The Hardkiss”, позаяк 13 березня у Луцьку музиканти презентували свій третій студійний альбом “Залізна ластівка”.

Однак, окрім нових пісень гурт виконав і давно відомі композиції “Stone”, “Part of me”, “Shadows of time”, “Tony talk”, “Прірва”, “Make up” та інші.

Після кожної пісні зал буквально вибухав оплесками. Люди співали та вмикали ліхтарики.

За час концерту солістка гурту Юлія Саніна змінила кілька образів.

Спочатку вона постала перед глядачами в образі залізного птаха, згодом змінила його на сміливий чорний латексний костюм.

У луцькому «Промені» відгримів концерт гурту «The Hardkiss». ФОТО

У луцькому «Промені» відгримів концерт гурту «The Hardkiss». ФОТО

У луцькому «Промені» відгримів концерт гурту «The Hardkiss». ФОТО

У луцькому «Промені» відгримів концерт гурту «The Hardkiss». ФОТО

У луцькому «Промені» відгримів концерт гурту «The Hardkiss». ФОТО

У луцькому «Промені» відгримів концерт гурту «The Hardkiss». ФОТО

У луцькому «Промені» відгримів концерт гурту «The Hardkiss». ФОТО



А свій хіт “Журавлі” Юлія Саніна виконала в розкішному образі місячної царівни.

У луцькому «Промені» відгримів концерт гурту «The Hardkiss». ФОТО

У луцькому «Промені» відгримів концерт гурту «The Hardkiss». ФОТО


Фанати гурту також підготувалися до концерту та організували флеш-моб — під час виконання пісні з нового альбому “Де ти є” глядачі в залі підняли аркуші паперу із зображенням Землі.

У луцькому «Промені» відгримів концерт гурту «The Hardkiss». ФОТО



Зворушена Юлія Саніна сказала, що дуже любить такі сюрпризи від своїх шанувальників.

“Ви мої планетки”, - сказала співачка.

Після закінчення концерту люди ще довго просили музикантів зіграти на біс.

У відповідь вдячним глядачам “The Hardkiss” зіграли ще три композиції, останню з яких люди слухали стоячи.

У луцькому «Промені» відгримів концерт гурту «The Hardkiss». ФОТО

У луцькому «Промені» відгримів концерт гурту «The Hardkiss». ФОТО

У луцькому «Промені» відгримів концерт гурту «The Hardkiss». ФОТО

У луцькому «Промені» відгримів концерт гурту «The Hardkiss». ФОТО

У луцькому «Промені» відгримів концерт гурту «The Hardkiss». ФОТО

У луцькому «Промені» відгримів концерт гурту «The Hardkiss». ФОТО

У луцькому «Промені» відгримів концерт гурту «The Hardkiss». ФОТО


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Теги: The Hardkiss, концерт
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