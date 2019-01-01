У трьох районах на Волині сапери знешкодили боєприпаси минулих воєн

На Волині сапери 13 березня знешкодили 10 боєприпасів часів минулих воєн.У селі Грузятин Маневицького району селяни виявили підозрілі металеві предмети, - інформує У ДСНС України у Волинській області.Так, піротехніки обстежили територію і вилучили два артснаряди калібру 45 і 85 міліметрів та ручну гранату. Небезпечні знахідки фахівці ДСНС знешкодили на спеціальному майданчику.Сапери також працювали у Володимир-Волинському районі. Співробітники ДСНС вилучили 3 артилерійські снаряди калібру 45 міліметрів. Роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів відбулися у спеціально встановленому місці.Ще 4 артснаряди калібру 105 міліметрів піротехніки знешкодили цього дня у Старовижівському районі.Управління ДСНС України у Волинській області закликає громадян дотримуватися правил безпеки під час виявлення підозрілих предметів, схожих на боєприпаси. Такі знахідки не можна зачіпати, перекочувати, переносити та вдаряти по них. Натомість місце виявлення необхідно огородити, щоб запобігти доступу інших осіб, та негайно викликати піротехніків за номером «101».