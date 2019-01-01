Чому депутат Євген Ткачук ходить Луцьком в умовах домашнього арешту
Сьогодні, 18:13
Волинський апеляційний суд не задовольнив прохання захисників Євгенія Ткачука змінити йому запобіжний захід на особисте зобов'язання, однак змінив умови домашнього арешту.
Про це йдеться в ухвалі суду за 4 березня, - пише Конкурент.
Як відомо, слідчі наполягали на взятті під варту Євгенія Ткачука. Однак 24 лютого Луцький міськрайонний суд обрав йому запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці.
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Своєю чергою, захисники подали апеляцію, в якій просили скасувати рішення і застосувати щодо депутата запобіжний захід у виді особистого зобов'язання.
Апеляційний суд ухвалу Луцького міськрайонного суду скасував. Проте врахував і те, що Ткачук підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке належить до категорії тяжких злочинів. Тому обрав депутату запобіжний захід у виді домашнього арешту на два місяці із забороною залишати місце проживання в період з 22:00 до 07:00. Це, на думку суду, буде достатньою гарантією для забезпечення виконання ним процесуальних обов'язків у цьому провадженні, попередженню вчинення ним інших кримінальних правопорушень, спотворенню будь-яких із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення тощо.
Отже, Євгеній Ткачук буде перебувати під домашнім арештом до 24 квітня. А також зобов'язаний прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою.
Нагадаємо: Ткачука впіймали "на гарячому", коли той давав понад тисячу доларів хабара посадовцю управління Держпраці на Волині. Депутату вже оголосили про підозру в наданні неправомірної вигоди службовій особі (кримінальне правопорушення, передбачене частиною 3 статті 369 КК України).
До слова, торік Євген Ткачук вже фігурував у корупційній історії разом із Олександром Рачковим. Тоді представники Луцькради начебто вимагали 17 000 доларів США за сприяння у проведенні процедури узаконення та реєстрації права власності на вже збудований індивідуальний житловий будинок у місті.
Згодом Луцькрада ухвалила рішення про звільнення Олександра Рачкова з посади. Підставою для цього стала заява Рачкова звільнитися за власним бажанням, яку він написав після того, як його робочий кабінет обшукали правоохоронці.
У червні звільнений чиновник звернувся до суду із позовом про своє поновлення. Заяву юриста Олександра Рачкова у суді прийняли з другої спроби, перший позов не відповідав вимогам закону. Однак ні Олександр Рачков, ні його представник в суді ні разу не з′являлися.
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Про це йдеться в ухвалі суду за 4 березня, - пише Конкурент.
Як відомо, слідчі наполягали на взятті під варту Євгенія Ткачука. Однак 24 лютого Луцький міськрайонний суд обрав йому запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Суд арештував майно депутата Луцькради Євгена Ткачука. ДОКУМЕНТ
Своєю чергою, захисники подали апеляцію, в якій просили скасувати рішення і застосувати щодо депутата запобіжний захід у виді особистого зобов'язання.
Апеляційний суд ухвалу Луцького міськрайонного суду скасував. Проте врахував і те, що Ткачук підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке належить до категорії тяжких злочинів. Тому обрав депутату запобіжний захід у виді домашнього арешту на два місяці із забороною залишати місце проживання в період з 22:00 до 07:00. Це, на думку суду, буде достатньою гарантією для забезпечення виконання ним процесуальних обов'язків у цьому провадженні, попередженню вчинення ним інших кримінальних правопорушень, спотворенню будь-яких із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення тощо.
Отже, Євгеній Ткачук буде перебувати під домашнім арештом до 24 квітня. А також зобов'язаний прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою.
Нагадаємо: Ткачука впіймали "на гарячому", коли той давав понад тисячу доларів хабара посадовцю управління Держпраці на Волині. Депутату вже оголосили про підозру в наданні неправомірної вигоди службовій особі (кримінальне правопорушення, передбачене частиною 3 статті 369 КК України).
До слова, торік Євген Ткачук вже фігурував у корупційній історії разом із Олександром Рачковим. Тоді представники Луцькради начебто вимагали 17 000 доларів США за сприяння у проведенні процедури узаконення та реєстрації права власності на вже збудований індивідуальний житловий будинок у місті.
Згодом Луцькрада ухвалила рішення про звільнення Олександра Рачкова з посади. Підставою для цього стала заява Рачкова звільнитися за власним бажанням, яку він написав після того, як його робочий кабінет обшукали правоохоронці.
У червні звільнений чиновник звернувся до суду із позовом про своє поновлення. Заяву юриста Олександра Рачкова у суді прийняли з другої спроби, перший позов не відповідав вимогам закону. Однак ні Олександр Рачков, ні його представник в суді ні разу не з′являлися.
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