Чому депутат Євген Ткачук ходить Луцьком в умовах домашнього арешту

Євгенія Ткачука змінити йому



Про це йдеться в ухвалі суду за 4 березня, - пише



Як відомо, слідчі наполягали на взятті під варту Євгенія Ткачука. Однак 24 лютого Луцький міськрайонний суд обрав йому запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці.



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Своєю чергою, захисники подали апеляцію, в якій просили скасувати рішення і застосувати щодо депутата запобіжний захід у виді особистого зобов'язання.



Апеляційний суд ухвалу Луцького міськрайонного суду скасував. Проте врахував і те, що Ткачук підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке належить до категорії тяжких злочинів. Тому обрав депутату запобіжний захід у виді домашнього арешту на два місяці із забороною залишати місце проживання в період з 22:00 до 07:00. Це, на думку суду, буде достатньою гарантією для забезпечення виконання ним процесуальних обов'язків у цьому провадженні, попередженню вчинення ним інших кримінальних правопорушень, спотворенню будь-яких із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення тощо.



Отже, Євгеній Ткачук буде перебувати під домашнім арештом до 24 квітня. А також зобов'язаний прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою.



Нагадаємо: Ткачука



До слова, торік Євген Ткачук вже Олександром Рачковим. Тоді представники Луцькради начебто вимагали 17 000 доларів США за сприяння у проведенні процедури узаконення та реєстрації права власності на вже збудований індивідуальний житловий будинок у місті.



Згодом Луцькрада ухвалила рішення про звільнення Олександра Рачкова з посади. Підставою для цього стала заява Рачкова звільнитися за власним бажанням, яку він написав після того, як його робочий кабінет обшукали правоохоронці.



У червні звільнений чиновник звернувся до суду із позовом про своє поновлення. Заяву юриста Олександра Рачкова у суді прийняли з другої спроби, перший позов не відповідав вимогам закону. Однак ні Олександр Рачков, ні його представник в суді ні разу не з′являлися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський апеляційний суд не задовольнив прохання захисниківзмінити йому запобіжний захід на особисте зобов'язання, однак змінив умови домашнього арешту.Про це йдеться в ухвалі суду за 4 березня, - пише Конкурент Як відомо, слідчі наполягали на взятті під варту Євгенія Ткачука. Однак 24 лютого Луцький міськрайонний суд обрав йому запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці.Своєю чергою, захисники подали апеляцію, в якій просили скасувати рішення і застосувати щодо депутата запобіжний захід у виді особистого зобов'язання.Апеляційний суд ухвалу Луцького міськрайонного суду скасував. Проте врахував і те, що Ткачук підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке належить до категорії тяжких злочинів. Тому обрав депутату запобіжний захід у виді домашнього арешту на два місяці із забороною залишати місце проживання в період з 22:00 до 07:00. Це, на думку суду, буде достатньою гарантією для забезпечення виконання ним процесуальних обов'язків у цьому провадженні, попередженню вчинення ним інших кримінальних правопорушень, спотворенню будь-яких із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення тощо.Отже, Євгеній Ткачук буде перебувати під домашнім арештом до 24 квітня. А також зобов'язаний прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою.Нагадаємо: Ткачука впіймали "на гарячому", коли той давав понад тисячу доларів хабара посадовцю управління Держпраці на Волині . Депутату вже оголосили про підозру в наданні неправомірної вигоди службовій особі (кримінальне правопорушення, передбачене частиною 3 статті 369 КК України).До слова, торік Євген Ткачук вже фігурував у корупційній історії разом із. Тоді представники Луцькради начебто вимагали 17 000 доларів США за сприяння у проведенні процедури узаконення та реєстрації права власності на вже збудований індивідуальний житловий будинок у місті.Згодом Луцькрада ухвалила рішення про звільнення Олександра Рачкова з посади. Підставою для цього стала заява Рачкова звільнитися за власним бажанням, яку він написав після того, як його робочий кабінет обшукали правоохоронці.У червні звільнений чиновник звернувся до суду із позовом про своє поновлення. Заяву юриста Олександра Рачкова у суді прийняли з другої спроби, перший позов не відповідав вимогам закону. Однак ні Олександр Рачков, ні його представник в суді ні разу не з′являлися.

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