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Чому депутат Євген Ткачук ходить Луцьком в умовах домашнього арешту

Чому депутат Євген Ткачук ходить Луцьком в умовах домашнього арешту
Волинський апеляційний суд не задовольнив прохання захисників Євгенія Ткачука змінити йому запобіжний захід на особисте зобов'язання, однак змінив умови домашнього арешту.

Про це йдеться в ухвалі суду за 4 березня, - пише Конкурент.

Як відомо, слідчі наполягали на взятті під варту Євгенія Ткачука. Однак 24 лютого Луцький міськрайонний суд обрав йому запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці.

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Своєю чергою, захисники подали апеляцію, в якій просили скасувати рішення і застосувати щодо депутата запобіжний захід у виді особистого зобов'язання.

Апеляційний суд ухвалу Луцького міськрайонного суду скасував. Проте врахував і те, що Ткачук підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке належить до категорії тяжких злочинів. Тому обрав депутату запобіжний захід у виді домашнього арешту на два місяці із забороною залишати місце проживання в період з 22:00 до 07:00. Це, на думку суду, буде достатньою гарантією для забезпечення виконання ним процесуальних обов'язків у цьому провадженні, попередженню вчинення ним інших кримінальних правопорушень, спотворенню будь-яких із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення тощо.

Отже, Євгеній Ткачук буде перебувати під домашнім арештом до 24 квітня. А також зобов'язаний прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою.

Нагадаємо: Ткачука впіймали "на гарячому", коли той давав понад тисячу доларів хабара посадовцю управління Держпраці на Волині. Депутату вже оголосили про підозру в наданні неправомірної вигоди службовій особі (кримінальне правопорушення, передбачене частиною 3 статті 369 КК України).

До слова, торік Євген Ткачук вже фігурував у корупційній історії разом із Олександром Рачковим. Тоді представники Луцькради начебто вимагали 17 000 доларів США за сприяння у проведенні процедури узаконення та реєстрації права власності на вже збудований індивідуальний житловий будинок у місті.

Згодом Луцькрада ухвалила рішення про звільнення Олександра Рачкова з посади. Підставою для цього стала заява Рачкова звільнитися за власним бажанням, яку він написав після того, як його робочий кабінет обшукали правоохоронці.

У червні звільнений чиновник звернувся до суду із позовом про своє поновлення. Заяву юриста Олександра Рачкова у суді прийняли з другої спроби, перший позов не відповідав вимогам закону. Однак ні Олександр Рачков, ні його представник в суді ні разу не з′являлися.

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Теги: суд, Євгеній Ткачук, арешт, хабар
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