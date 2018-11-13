На Волині намагалися підкупити прикордонника, аби без перешкод возити контрабанду

На Волині контрабандисти намагалися підкупити прикордонника.Чоловік сподівався, що прикордонник погодиться «співпрацювати» та буде надавати інформацію щодо розміщення прикордонних нарядів, інформує Держприкордонслужба України.Так учора, 13 березня, правоохоронці задокументували факт надання громадянином України неправомірної вигоди у розмірі 100 доларів США та 2400 гривень військовослужбовцю Луцького прикордонного загону.Чоловік пропонував кошти за сприяння у незаконному переміщенні через державний кордон з України до Польщі тютюнових виробів.У ході подальших оперативних заходів, з метою виявлення засобів вчинення протиправної діяльності у помешканнях осіб проведено обшуки, під час яких виявлено мобільні телефони, тепловізійний прилад, бінокль, радіостанцію, які, ймовірно, використовувались для відстеження руху прикордонних нарядів, а також зброю та набої.Слідчим військової прокуратури Луцького гарнізону фігуранту кримінального провадження оголошено підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».Проводяться невідкладні слідчі дії.