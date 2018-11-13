вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині намагалися підкупити прикордонника, аби возити через кордон контрабанду

На Волині намагалися підкупити прикордонника, аби возити через кордон контрабанду
На Волині контрабандисти намагалися підкупити прикордонника.

Чоловік сподівався, що прикордонник погодиться «співпрацювати» та буде надавати інформацію щодо розміщення прикордонних нарядів, інформує Держприкордонслужба України.

Так учора, 13 березня, правоохоронці задокументували факт надання громадянином України неправомірної вигоди у розмірі 100 доларів США та 2400 гривень військовослужбовцю Луцького прикордонного загону.

Чоловік пропонував кошти за сприяння у незаконному переміщенні через державний кордон з України до Польщі тютюнових виробів.

У ході подальших оперативних заходів, з метою виявлення засобів вчинення протиправної діяльності у помешканнях осіб проведено обшуки, під час яких виявлено мобільні телефони, тепловізійний прилад, бінокль, радіостанцію, які, ймовірно, використовувались для відстеження руху прикордонних нарядів, а також зброю та набої.

Слідчим військової прокуратури Луцького гарнізону фігуранту кримінального провадження оголошено підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Проводяться невідкладні слідчі дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прикордонник, контрабанда, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині: зворушлива історія. ФОТО
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині намагалися підкупити прикордонника, аби возити через кордон контрабанду
Сьогодні, 16:12
Горе-матір загубила двох малих дітей: помітила зникнення лише через дві доби
Сьогодні, 16:01
Поблизу Луцька – аварія. ФОТО
Сьогодні, 15:39
У луцькому «Промені» відгримів концерт гурту «The Hardkiss». ФОТО
Сьогодні, 15:23
В Україні заборонили гормональні контрацептиви для жінок
Сьогодні, 15:00
Схожі новини
На «Ягодині» у рейсовому автобусі знайшли контрабандні рулони тканини На «Ягодині» у рейсовому автобусі знайшли контрабандні рулони тканини
05 березень, 10:34
Сир, сорочки і слухові апарати: недільна контрабанда на «Ягодині». ФОТО Сир, сорочки і слухові апарати: недільна контрабанда на «Ягодині». ФОТО
18 лютий, 13:08
На Волині контрабандист хотів підкупити співробітника у боротьбі з корупцією. ФОТО На Волині контрабандист хотів підкупити співробітника у боротьбі з корупцією. ФОТО
04 лютий, 17:59
Волинянин хотів провезти через кордон майже 7 кілограмів бурштину у газовому балоні. ФОТО Волинянин хотів провезти через кордон майже 7 кілограмів бурштину у газовому балоні. ФОТО
13 листопад, 2018, 10:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині намагалися підкупити прикордонника, аби возити через кордон контрабанду
Сьогодні, 16:12
 0
Горе-матір загубила двох малих дітей: помітила зникнення лише через дві доби
Сьогодні, 16:01
 0
Поблизу Луцька – аварія. ФОТО
Сьогодні, 15:39
 0
У луцькому «Промені» відгримів концерт гурту «The Hardkiss». ФОТО
Сьогодні, 15:23
 0
В Україні заборонили гормональні контрацептиви для жінок
Сьогодні, 15:00
 0
Медіа
відео
1/8