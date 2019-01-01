Наступного тижня в Україні обіцяють до 20 градусів тепла
Сьогодні, 16:58
Наступного тижня в Україні прогнозують до 20 градусів тепла.
Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Без опадів, лише вдень 18 березня на крайньому заході країни, протягом 19 березня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Температура вночі 0-6° тепла, 18 березня на заході країни до 9° тепла; вдень 14-20° тепла, у східних областях, на крайньому заході країни та узбережжі морів, 19 березня в більшості областей 9-15° тепла, в західних областях 6-12°", - повідомили синоптики.
Pавтра у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 7-9°.
На вихідних, 16-17 березня, в Україні невеликий, місцями помірний дощ, вночі з мокрим снігом, лише на півдні країни без опадів.
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Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Без опадів, лише вдень 18 березня на крайньому заході країни, протягом 19 березня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Температура вночі 0-6° тепла, 18 березня на заході країни до 9° тепла; вдень 14-20° тепла, у східних областях, на крайньому заході країни та узбережжі морів, 19 березня в більшості областей 9-15° тепла, в західних областях 6-12°", - повідомили синоптики.
Pавтра у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 7-9°.
На вихідних, 16-17 березня, в Україні невеликий, місцями помірний дощ, вночі з мокрим снігом, лише на півдні країни без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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