Учні луцької гімназії тепер «світлодіти». ФОТО

У луцькій гімназії патрульні допомогли дітям стати видимими для автівок у темну пору доби.Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних."Вчора інспектори зі зв’язків з громадськістю завітали до чотирикласників гімназії №4 м. Луцька, де обговорили з учнями їхню безпеку. Особливу увагу приділили безпеці на дорозі", - повідомили у поліції.Кожна дитина розповідала про небезпечні ділянки дороги по дорозі додому, та всі разом знаходили шляхи, як за допомогою ПДР можна зробити шлях додому безпечнішим. Окремим і важливим питанням - як зробити себе видимим для автомобілів у темну пору доби."Наприкінці зустрічі патрульні роздали дітям світловідбивачі, які допоможуть бути більш помітними на дорозі, вони відбиватимуть світло у сутінках, тож водії зможуть вчасно побачити пішохода", - йдеться у повідомленні.