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Учні луцької гімназії тепер «світлодіти». ФОТО

Учні луцької гімназії тепер «світлодіти». ФОТО
У луцькій гімназії патрульні допомогли дітям стати видимими для автівок у темну пору доби.

Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.

"Вчора інспектори зі зв’язків з громадськістю завітали до чотирикласників гімназії №4 м. Луцька, де обговорили з учнями їхню безпеку. Особливу увагу приділили безпеці на дорозі", - повідомили у поліції.

Кожна дитина розповідала про небезпечні ділянки дороги по дорозі додому, та всі разом знаходили шляхи, як за допомогою ПДР можна зробити шлях додому безпечнішим. Окремим і важливим питанням - як зробити себе видимим для автомобілів у темну пору доби.

"Наприкінці зустрічі патрульні роздали дітям світловідбивачі, які допоможуть бути більш помітними на дорозі, вони відбиватимуть світло у сутінках, тож водії зможуть вчасно побачити пішохода", - йдеться у повідомленні.



Учні луцької гімназії тепер «світлодіти». ФОТО
Учні луцької гімназії тепер «світлодіти». ФОТО
Учні луцької гімназії тепер «світлодіти». ФОТО
Учні луцької гімназії тепер «світлодіти». ФОТО
Учні луцької гімназії тепер «світлодіти». ФОТО
Учні луцької гімназії тепер «світлодіти». ФОТО
Учні луцької гімназії тепер «світлодіти». ФОТО
Учні луцької гімназії тепер «світлодіти». ФОТО
Учні луцької гімназії тепер «світлодіти». ФОТО

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Теги: діти, патрульні, поліція, Луцьк
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