Учні луцької гімназії тепер «світлодіти». ФОТО
Сьогодні, 19:16
У луцькій гімназії патрульні допомогли дітям стати видимими для автівок у темну пору доби.
Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.
"Вчора інспектори зі зв’язків з громадськістю завітали до чотирикласників гімназії №4 м. Луцька, де обговорили з учнями їхню безпеку. Особливу увагу приділили безпеці на дорозі", - повідомили у поліції.
Кожна дитина розповідала про небезпечні ділянки дороги по дорозі додому, та всі разом знаходили шляхи, як за допомогою ПДР можна зробити шлях додому безпечнішим. Окремим і важливим питанням - як зробити себе видимим для автомобілів у темну пору доби.
"Наприкінці зустрічі патрульні роздали дітям світловідбивачі, які допоможуть бути більш помітними на дорозі, вони відбиватимуть світло у сутінках, тож водії зможуть вчасно побачити пішохода", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.
"Вчора інспектори зі зв’язків з громадськістю завітали до чотирикласників гімназії №4 м. Луцька, де обговорили з учнями їхню безпеку. Особливу увагу приділили безпеці на дорозі", - повідомили у поліції.
Кожна дитина розповідала про небезпечні ділянки дороги по дорозі додому, та всі разом знаходили шляхи, як за допомогою ПДР можна зробити шлях додому безпечнішим. Окремим і важливим питанням - як зробити себе видимим для автомобілів у темну пору доби.
"Наприкінці зустрічі патрульні роздали дітям світловідбивачі, які допоможуть бути більш помітними на дорозі, вони відбиватимуть світло у сутінках, тож водії зможуть вчасно побачити пішохода", - йдеться у повідомленні.
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