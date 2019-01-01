Двоє волинянок можуть стати «матерями-героїнями»





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Управління соціального захисту населення м. Ковеля підготує та направить у Волинську облдержадміністрацію необхідні документи та клопотання про присвоєння почесного звання «Матері-героїні» двом ковельчанкам, які народили та виховали до 8-річного віку 5 та більше дітей.



Враховуючи багаторічну сумлінну працю з виховання дітей, створення належних умов для їх інтелектуального, фізичного та духовного розвитку, виконавчий комітет прийняв відповідне рішення, згідно якого Стаднік Тетяна Василівна, яка має 5 дітей, та Кошіль Галина Михайлівна, у котрої 6 дітей, будуть удостоєні відповідних почесних нагород.

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