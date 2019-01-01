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Двоє волинянок можуть стати «матерями-героїнями»

Двоє волинянок можуть стати «матерями-героїнями»
Управління соцзахисту клопотатиме про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» двом ковельчанкам.

Про це пише КовельPost.

Управління соціального захисту населення м. Ковеля підготує та направить у Волинську облдержадміністрацію необхідні документи та клопотання про присвоєння почесного звання «Матері-героїні» двом ковельчанкам, які народили та виховали до 8-річного віку 5 та більше дітей.

Враховуючи багаторічну сумлінну працю з виховання дітей, створення належних умов для їх інтелектуального, фізичного та духовного розвитку, виконавчий комітет прийняв відповідне рішення, згідно якого Стаднік Тетяна Василівна, яка має 5 дітей, та Кошіль Галина Михайлівна, у котрої 6 дітей, будуть удостоєні відповідних почесних нагород.

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Теги: матері-героїні, Ковель
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