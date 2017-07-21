Українцям розповіли, що робити з невикористаною субсидією

Якщо станом на березень на рахунках у субсидіантів в надавачів комунальних послуг є невикористані субсидії, так звана переплата, громадяни мають право платити менше – рівно на суму невикористаної державної допомоги.Якщо домогосподарство економило чи отримало субсидію «заднім числом» за ті місяці, коли оплата комунальних рахунків відбувалася власними грошима, воно має право вимагати зменшеної за лютий платіжки на суму невикористаної житлової субсидії, - йдеться на сайті Мінсоцполітики Ураїни.Якщо на рахунках лежить чимала переплата, домогосподарство може розраховувати на ці кошти також і в квітні."Пояснюємо на конкурсному прикладі. Станом на березень в особистому кабінеті субсидіанта висвічується невикористана субсидія на суму 1500 грн. Домогосподарство спожило у лютому газу на суму 1000 грн. Таке домогосподарство має право вимагати перерахунку платіжки за лютий, де згідно із законом має стояти сума до сплати «нуль». Решту 500 грн переходить на квітень, і якщо сім’я спожила у березні газу на 1000 грн, їй у квітні залишається доплатити лише 500 грн.Субсидія, яку таке домогосподарство отримало готівкою у березні та отримає квітні, завдяки розумному споживанню енергоресурсів та наявності на рахунку в надавача послуги невикористаної допомоги, може бути використана на власний розсуд сім’ї.