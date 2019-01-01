У «Промінь» приїде унікальний театр*
Сьогодні, 17:31
20 березня у "Промені" відбудеться вистава «Медовий місяць» київського театру «Чорний квадрат».
Цей театр унікальний тим, що актори не мають сценарію, а лише загальну тему вистави і всі діалоги та поведінка – суцільна імпровізація.
Чому лучани вже так полюбити театр? Бо актори не лише відмінно справляються зі своїми ролями, а й дуже смішать глядачів своїми правдивими жартами та відвертими розмовами.
Особливість київського театру ще й тому, що всі їхні вистави про взаємовідносини чоловіків та жінок, домашня атмосфера така, як вона є. Всі постановки про правду, про кохання, пристрасть, про нас з вами.
Квитки на виставу можна придбати за посиланням:
http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/chorniy_kvadrat1234
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
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Цей театр унікальний тим, що актори не мають сценарію, а лише загальну тему вистави і всі діалоги та поведінка – суцільна імпровізація.
Чому лучани вже так полюбити театр? Бо актори не лише відмінно справляються зі своїми ролями, а й дуже смішать глядачів своїми правдивими жартами та відвертими розмовами.
Особливість київського театру ще й тому, що всі їхні вистави про взаємовідносини чоловіків та жінок, домашня атмосфера така, як вона є. Всі постановки про правду, про кохання, пристрасть, про нас з вами.
Квитки на виставу можна придбати за посиланням:
http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/chorniy_kvadrat1234
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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