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У «Промінь» приїде унікальний театр*

У «Промінь» приїде унікальний театр*
20 березня у "Промені" відбудеться вистава «Медовий місяць» київського театру «Чорний квадрат».

Цей театр унікальний тим, що актори не мають сценарію, а лише загальну тему вистави і всі діалоги та поведінка – суцільна імпровізація.

Чому лучани вже так полюбити театр? Бо актори не лише відмінно справляються зі своїми ролями, а й дуже смішать глядачів своїми правдивими жартами та відвертими розмовами.

Особливість київського театру ще й тому, що всі їхні вистави про взаємовідносини чоловіків та жінок, домашня атмосфера така, як вона є. Всі постановки про правду, про кохання, пристрасть, про нас з вами.

Квитки на виставу можна придбати за посиланням:

http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/chorniy_kvadrat1234
Довідка: +380 (68) 525 90 09.

У «Промінь» приїде унікальний театр*

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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