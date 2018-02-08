У передмісті Луцька продається простора 4-кімнатна квартира*

Варіант дизайну спальні у мансардній квартирі

Варіант дизайну для дитячої кімнати

У житловому комплексі «Юпітер», що поблизу Луцька, продається 4-кімнатна квартира.Ця оселя чудово підійде великій сім’ї, адже має площу 108, 24 м², - йдеться на сайті Будівельної компанії «Інвестор».Її можна придбати зараз, а розраховуватись – поступово. У Будівельній компанії «Інвестор» дозволяють відтермінувати платежі до вересня 2019 року.Квартира – дворівнева. Розташована на 4-му та 5-му поверхах.На першому поверсі – кухня із лоджією та простора вітальня, на другому – три кімнати. На обох рівнях є санвузли.Що це означає? У них нестандартні, похилі стелі. А ще – мансардні вікна, під якими ідеальне місце для ліжок. Ніжитись у теплій постелі і бачити зоряне небо можна щодня!Вони встановлені на кухні, у вітальні та в одній з кімнат на другому поверсі. Це тренд у сучасних інтер’єрах, оскільки зараз в моді простір та велика кількість світла.На кухні та у ванній буде по-особливому тепло, адже там можна буде ходити босоніж навіть взимку.Їх можна зробити родзинкою квартири, якщо обрати оригінальний варіант оформлення. Цікаве рішення – консольні сходи, які виглядають так, ніби висять у повітрі, але при цьому міцні та надійні.Також простір під сходами можна перетворити на міні-бібліотеку, куточок для відпочинку чи невелику комірчину.Завдяки тому, що в квартирі є два поверхи, простір умовно можна поділити на частини. Наприклад, на другому поверсі облаштувати спальні, а на першому – кімнату для роботи, творчості, прийому гостей чи спортивних занять.За бажанням на першому рівні можуть оселитись батьки, а на другому – діти.Наявність всіх комунікацій. Газ, вода, електрика – все в комплекті.Чистова стяжка та штукатурка. Тому на стіни можна наносити ґрунтовку і клеїти шпалери, а на підлогу класти покриття – лінолеум, плитку, паркет тощо.Енергоощадні вікна з п’ятикамерними профілями та двокамерними склопакетами.Двоконтурні газові котли та радіатори. Завдяки ним ви самі обиратимете, коли вмикати опалення та яку встановлювати температуру повітря у своїй оселі.Паркомісця. Вони передбачені для жителів кожної квартири. За безпеку свого автомобіля можна не хвилюватись, оскільки територія житлового комплексу обгороджена та має охорону.До слова, прибудинкова територія викладена бруківкою, має озеленення. Також тут розташований дитячий майданчик.На межі Луцька та села Липини. Неподалік від житлового комплексу є зупинка громадського транспорту. До центру міста можна дістатись за 10-15 хвилин.Вартість житла становить 12 000 грн. / м² у разі 100 % оплати.Якщо всієї суми нема, забудовник пропонує відтермінувати платежі до вересня. При цьому необхідно сплатити перший внесок – 25 % від загальної вартості. У такому разі вартість житла буде 12 500 грн. / м².