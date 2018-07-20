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У Луцьку відкрили новий арт-хостел. ФОТО

У Луцьку відкрили новий арт-хостел. ФОТО
У Луцьку з'явилося оригінальне місце для ночівлі туристів.

Про це у Facebook повідомила менеджер з маркетингу компанії "VolWest Group" Ольга Волкова.

"Art Hostel Adrenalin. Вперше у Луцьку і не тільки...!!! КРУТЯК?!!!" - емоційно прокоментувала вона.

Раніше луцький бізнесмен, голова правління групи компаній Volwest Group Віктор Корсак розповів, що хостел буде розрахований приблизно на 120 ліжок.

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"Основна аудиторія – спортсмени. Бо зараз тут відбуваються змагання, на які приїхало 28 команд. Мало приїхати 38, але 10 просто не було куди поселити.

Готелі дорогі, а в хостелі можна за 150 гривень переночувати. Молодь дуже мобільна, для неї головне, щоб було тепло, чисто, затишно, був Wi-Fi і світло. Якщо все буде добре, вже у березні хочемо відкрити. Можемо і всеукраїнську мережу хостелів зробити. Все залежить від менеджера, який візьметься за цей проект", - казав він.

У Луцьку відкрили новий арт-хостел. ФОТО
У Луцьку відкрили новий арт-хостел. ФОТО
У Луцьку відкрили новий арт-хостел. ФОТО
У Луцьку відкрили новий арт-хостел. ФОТО
У Луцьку відкрили новий арт-хостел. ФОТО
У Луцьку відкрили новий арт-хостел. ФОТО
У Луцьку відкрили новий арт-хостел. ФОТО
У Луцьку відкрили новий арт-хостел. ФОТО
У Луцьку відкрили новий арт-хостел. ФОТО

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Теги: хостел, Луцьк, туризм, житло
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Коментарі 1
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хостели -це нічліжки для бідноти. Нормальні люди,які себе поважають, зупиняються в готелі або мотелі.
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