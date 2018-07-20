У Луцьку відкрили новий арт-хостел. ФОТО
Сьогодні, 18:02
У Луцьку з'явилося оригінальне місце для ночівлі туристів.
Про це у Facebook повідомила менеджер з маркетингу компанії "VolWest Group" Ольга Волкова.
"Art Hostel Adrenalin. Вперше у Луцьку і не тільки...!!! КРУТЯК?!!!" - емоційно прокоментувала вона.
Раніше луцький бізнесмен, голова правління групи компаній Volwest Group Віктор Корсак розповів, що хостел буде розрахований приблизно на 120 ліжок.
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"Основна аудиторія – спортсмени. Бо зараз тут відбуваються змагання, на які приїхало 28 команд. Мало приїхати 38, але 10 просто не було куди поселити.
Готелі дорогі, а в хостелі можна за 150 гривень переночувати. Молодь дуже мобільна, для неї головне, щоб було тепло, чисто, затишно, був Wi-Fi і світло. Якщо все буде добре, вже у березні хочемо відкрити. Можемо і всеукраїнську мережу хостелів зробити. Все залежить від менеджера, який візьметься за цей проект", - казав він.
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Про це у Facebook повідомила менеджер з маркетингу компанії "VolWest Group" Ольга Волкова.
"Art Hostel Adrenalin. Вперше у Луцьку і не тільки...!!! КРУТЯК?!!!" - емоційно прокоментувала вона.
Раніше луцький бізнесмен, голова правління групи компаній Volwest Group Віктор Корсак розповів, що хостел буде розрахований приблизно на 120 ліжок.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Продукт чи послуга повинні бути унікальними», – Віктор Корсак про секрети успіху в бізнесі
"Основна аудиторія – спортсмени. Бо зараз тут відбуваються змагання, на які приїхало 28 команд. Мало приїхати 38, але 10 просто не було куди поселити.
Готелі дорогі, а в хостелі можна за 150 гривень переночувати. Молодь дуже мобільна, для неї головне, щоб було тепло, чисто, затишно, був Wi-Fi і світло. Якщо все буде добре, вже у березні хочемо відкрити. Можемо і всеукраїнську мережу хостелів зробити. Все залежить від менеджера, який візьметься за цей проект", - казав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
хостели -це нічліжки для бідноти. Нормальні люди,які себе поважають, зупиняються в готелі або мотелі.
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