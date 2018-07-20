У Луцьку відкрили новий арт-хостел. ФОТО

У Луцьку з'явилося оригінальне місце для ночівлі туристів.Про це у Facebook повідомила менеджер з маркетингу компанії "VolWest Group""Art Hostel Adrenalin. Вперше у Луцьку і не тільки...!!! КРУТЯК?!!!" - емоційно прокоментувала вона.Раніше луцький бізнесмен, голова правління групи компаній Volwest Groupрозповів, що хостел буде розрахований приблизно на 120 ліжок."Основна аудиторія – спортсмени. Бо зараз тут відбуваються змагання, на які приїхало 28 команд. Мало приїхати 38, але 10 просто не було куди поселити.Готелі дорогі, а в хостелі можна за 150 гривень переночувати. Молодь дуже мобільна, для неї головне, щоб було тепло, чисто, затишно, був Wi-Fi і світло. Якщо все буде добре, вже у березні хочемо відкрити. Можемо і всеукраїнську мережу хостелів зробити. Все залежить від менеджера, який візьметься за цей проект", - казав він.