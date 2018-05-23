На Волині відзначили воїнів-добровольців. ФОТО





Засідання виконкому у Ковелі сьогодні розпочалося з урочистого вручення нагород учасникам - АТО, добровольцям, які за покликом серця з початку військового конфлікту на Сході стали на захист України. Повідомляє



Міський голова Олег Кіндер привітав бійців, подякував за мужність і патріотизм, та закликав присутніх вшанувати хвилиною мовчання тих, хто віддав свої життя за мир в державі.



За мужність і патріотизм, відданість українській нації, особистий внесок у відстоювання миру, захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності рідної країни Олег Кіндер разом з секретарем міської ради Вірою Федосюк та заступником Ігорем Прокопівим вручили Подяки та матеріальну допомогу добровольцям. Відзнаки отримали: Леонід Хвещук, Віталій Тимофєєв, Ігор Рожко, Валерій Гонта, Анатолій Ковальчук, Василь Козуля, Олександр Ройзін, Михайло Оніжук та Ігор Слайко.



Разом з військовим комісаром Сергієм Гладуном міський голова вручив відзнаки Президента України «За участь в антитерористичній операції» чотирнадцяти бійцям. Серед них: Валерій Гонта, Леонід Хвещук, Ігор Слайко, Віталій Тимофєєв, Ігор Рожко, Анатолій Ковальчук, Василь Козуля, Володимир Погінець, Ігор Оксенчук, Олександр Причепа та Ігор Причепа, Руслан Янчар, Ярослав Кучабський та Володимир Оксютич.



Валерій Гонта, якого сьогодні було відзначено двічі, зауважив, що найціннішою нагородою для бійців є життя.



Чимало ковельчан в різні роки входили як до військових так і добровольчих формувань. Вони пройшли пекло важких боїв під Широкіним, Волновахою, Іловайськом, Мар’їнкою, захищали Донецький аеропорт. Багато хто з колишніх добровольців залишаються й до нині у лавах Української Армії, є активістами громадського життя, волонтерського руху, організовують підтримку бійців на фронті, допомагають сім'ям учасників АТО, родинам загиблих.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 березня - День українського добровольця. Його у 2017 році започаткували з ініціативи громадськості для сприяння зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню уваги та турботи до учасників добровольчих формувань. Саме 14 березня 2014 року добровольці Самооборони Майдану стали бійцями першого добровольчого батальйону.Засідання виконкому у Ковелі сьогодні розпочалося з урочистого вручення нагород учасникам - АТО, добровольцям, які за покликом серця з початку військового конфлікту на Сході стали на захист України. Повідомляє КовельPost Міський головапривітав бійців, подякував за мужність і патріотизм, та закликав присутніх вшанувати хвилиною мовчання тих, хто віддав свої життя за мир в державі.За мужність і патріотизм, відданість українській нації, особистий внесок у відстоювання миру, захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності рідної країни Олег Кіндер разом з секретарем міської ради Вірою Федосюк та заступником Ігорем Прокопівим вручили Подяки та матеріальну допомогу добровольцям. Відзнаки отримали:таРазом з військовим комісаромміський голова вручив відзнаки Президента України «За участь в антитерористичній операції» чотирнадцяти бійцям. Серед них:таВалерій Гонта, якого сьогодні було відзначено двічі, зауважив, що найціннішою нагородою для бійців є життя.Чимало ковельчан в різні роки входили як до військових так і добровольчих формувань. Вони пройшли пекло важких боїв під Широкіним, Волновахою, Іловайськом, Мар’їнкою, захищали Донецький аеропорт. Багато хто з колишніх добровольців залишаються й до нині у лавах Української Армії, є активістами громадського життя, волонтерського руху, організовують підтримку бійців на фронті, допомагають сім'ям учасників АТО, родинам загиблих.

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