Волинські вогнеборці тренувались гасити пожежу на нафтобазі. ВІДЕО





Цього разу волинські вогнеборці місцем навчань обрали територію однієї з приватних нафтобаз у Луцьку. Йдеться в сюжеті



Ці навчання дали змогу ознайомитись із специфікою цього об’єкту, характеристиками його небезпечних ділянок, вивчити планування і джерела водопостачання, що у випадку реальної загрози дозволить у найкоротші строки приборкати надзвичайну ситуацію.



За тактичним задумом, пожежа виникла в резервуарі місткістю 400 кубучних метрів, створилась загроза поширенню полум’я на сусідні ємності. Першими до боротьби з умовним лихом приступила пожежна команда та добровільна пожежна дружина, а за декілька хвилин до місця події прибули чергові варти рятувальників ДСНС обласного центру.



Спочатку охолоджували палаючий резервуар та сусідні ємності потужними водяними струменями, а згодом, за допомогою автодрабини успішно провели пінну атаку.



На місці події також працював оперативний штаб, до складу якого увійшли працівники адміністрації підприємства та оперативно-координаційного центру управління ДСНС в області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вісім одиниць спеціальної пожежної техніки та 36 чоловік особового складу гасили умовну пожежу на потенційно-небезпечному об’єкті.Цього разу волинські вогнеборці місцем навчань обрали територію однієї з приватних нафтобаз у Луцьку. Йдеться в сюжеті 12 каналу Ці навчання дали змогу ознайомитись із специфікою цього об’єкту, характеристиками його небезпечних ділянок, вивчити планування і джерела водопостачання, що у випадку реальної загрози дозволить у найкоротші строки приборкати надзвичайну ситуацію.За тактичним задумом, пожежа виникла в резервуарі місткістю 400 кубучних метрів, створилась загроза поширенню полум’я на сусідні ємності. Першими до боротьби з умовним лихом приступила пожежна команда та добровільна пожежна дружина, а за декілька хвилин до місця події прибули чергові варти рятувальників ДСНС обласного центру.Спочатку охолоджували палаючий резервуар та сусідні ємності потужними водяними струменями, а згодом, за допомогою автодрабини успішно провели пінну атаку.На місці події також працював оперативний штаб, до складу якого увійшли працівники адміністрації підприємства та оперативно-координаційного центру управління ДСНС в області.

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