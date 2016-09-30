Волинські вогнеборці тренувались гасити пожежу на нафтобазі. ВІДЕО
Сьогодні, 23:31
Вісім одиниць спеціальної пожежної техніки та 36 чоловік особового складу гасили умовну пожежу на потенційно-небезпечному об’єкті.
Цього разу волинські вогнеборці місцем навчань обрали територію однієї з приватних нафтобаз у Луцьку. Йдеться в сюжеті 12 каналу.
Ці навчання дали змогу ознайомитись із специфікою цього об’єкту, характеристиками його небезпечних ділянок, вивчити планування і джерела водопостачання, що у випадку реальної загрози дозволить у найкоротші строки приборкати надзвичайну ситуацію.
За тактичним задумом, пожежа виникла в резервуарі місткістю 400 кубучних метрів, створилась загроза поширенню полум’я на сусідні ємності. Першими до боротьби з умовним лихом приступила пожежна команда та добровільна пожежна дружина, а за декілька хвилин до місця події прибули чергові варти рятувальників ДСНС обласного центру.
Спочатку охолоджували палаючий резервуар та сусідні ємності потужними водяними струменями, а згодом, за допомогою автодрабини успішно провели пінну атаку.
На місці події також працював оперативний штаб, до складу якого увійшли працівники адміністрації підприємства та оперативно-координаційного центру управління ДСНС в області.
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Цього разу волинські вогнеборці місцем навчань обрали територію однієї з приватних нафтобаз у Луцьку. Йдеться в сюжеті 12 каналу.
Ці навчання дали змогу ознайомитись із специфікою цього об’єкту, характеристиками його небезпечних ділянок, вивчити планування і джерела водопостачання, що у випадку реальної загрози дозволить у найкоротші строки приборкати надзвичайну ситуацію.
За тактичним задумом, пожежа виникла в резервуарі місткістю 400 кубучних метрів, створилась загроза поширенню полум’я на сусідні ємності. Першими до боротьби з умовним лихом приступила пожежна команда та добровільна пожежна дружина, а за декілька хвилин до місця події прибули чергові варти рятувальників ДСНС обласного центру.
Спочатку охолоджували палаючий резервуар та сусідні ємності потужними водяними струменями, а згодом, за допомогою автодрабини успішно провели пінну атаку.
На місці події також працював оперативний штаб, до складу якого увійшли працівники адміністрації підприємства та оперативно-координаційного центру управління ДСНС в області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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