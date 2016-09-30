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Волинські вогнеборці тренувались гасити пожежу на нафтобазі. ВІДЕО

Волинські вогнеборці тренувались гасити пожежу на нафтобазі. ВІДЕО
Вісім одиниць спеціальної пожежної техніки та 36 чоловік особового складу гасили умовну пожежу на потенційно-небезпечному об’єкті.

Цього разу волинські вогнеборці місцем навчань обрали територію однієї з приватних нафтобаз у Луцьку. Йдеться в сюжеті 12 каналу.

Ці навчання дали змогу ознайомитись із специфікою цього об’єкту, характеристиками його небезпечних ділянок, вивчити планування і джерела водопостачання, що у випадку реальної загрози дозволить у найкоротші строки приборкати надзвичайну ситуацію.

За тактичним задумом, пожежа виникла в резервуарі місткістю 400 кубучних метрів, створилась загроза поширенню полум’я на сусідні ємності. Першими до боротьби з умовним лихом приступила пожежна команда та добровільна пожежна дружина, а за декілька хвилин до місця події прибули чергові варти рятувальників ДСНС обласного центру.

Спочатку охолоджували палаючий резервуар та сусідні ємності потужними водяними струменями, а згодом, за допомогою автодрабини успішно провели пінну атаку.

На місці події також працював оперативний штаб, до складу якого увійшли працівники адміністрації підприємства та оперативно-координаційного центру управління ДСНС в області.


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Теги: пожежа, вогнеборці, рятувальники, тренування, ДСНС
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