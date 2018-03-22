Волинським безробітним дали кошти на відкриття власної справи





У четвер, 14 березня 2019 року в центрі зайнятості відбулось засідання комісії з питань одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, - повідомляє



Члени комісії прийняли рішення виплатити одноразово допомогу по безробіттю шести безробітним (2 з яких – особи з інвалідністю). Всі вони пройшли відповідне навчання на курсах цільового призначення «підприємець-початківець», склали бізнес-плани та успішно їх захистили.



Діяльність безробітних, які планують відкрити власну справу досить різноманітна:

- вирощування та продаж ягід лохини високорослої;

- торгівля;

- надання косметологічних послуг;

- відкриття фотостудії;

- збір безпечних відходів (відпрацьовані рослинні олії та тваринні жири);

- бухгалтерські послуги.



Ковельський міськрайонний центр зайнятості сприяє розвитку підприємницьких ініціатив серед безробітних, залучає тих, хто виявив бажання отримати допомогу по безробіттю одноразово, до організації підприємницької діяльності.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельським безробітним, які пройшли навчання та склали бізнес-план допомогли відкрити власну справу.У четвер, 14 березня 2019 року в центрі зайнятості відбулось засідання комісії з питань одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, - повідомляє КовельPost Члени комісії прийняли рішення виплатити одноразово допомогу по безробіттю шести безробітним (2 з яких – особи з інвалідністю). Всі вони пройшли відповідне навчання на курсах цільового призначення «підприємець-початківець», склали бізнес-плани та успішно їх захистили.Діяльність безробітних, які планують відкрити власну справу досить різноманітна:- вирощування та продаж ягід лохини високорослої;- торгівля;- надання косметологічних послуг;- відкриття фотостудії;- збір безпечних відходів (відпрацьовані рослинні олії та тваринні жири);- бухгалтерські послуги.Ковельський міськрайонний центр зайнятості сприяє розвитку підприємницьких ініціатив серед безробітних, залучає тих, хто виявив бажання отримати допомогу по безробіттю одноразово, до організації підприємницької діяльності.

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