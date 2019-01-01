вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

15 березня на Волині: гортаючи календар

15 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкує день народження випусковий редактор Інформаційного агентства ВолиньPost Алла Чарушина (на фото). Вітаємо її та бажаємо безмежного щастя, благополуччя, подальших успіхів у будь-яких починаннях, щоденних справах, сміливих планах та сподіваннях.

Також день народження 15 березня святкують громадський активіст, підприємець Руслан Влодарчик, директор хлібопекарського підприємства «Захіторгхліб» Віталій Бобир, журналістка Іванна Сацик, громадська активіста Заріна Дацик, головний лікар санітарно-епідеміологічної служби Луцька та Луцького району Іван Ульчак, колишній начальник управління Державної казначейської служби України міста Луцька у Волинській області Анатолій Марчук та заслужений працівник культури України, художній керівник хору «Злагода» Євген Шаюк.

Вітаємо їх усіх. Бажаємо безмежного здоров'я й довголіття, достатку і радості від життя.

День ангела у цей день святкують Арсеній, Сава, Федот.

15 березня відзначається найважливіше свято для всіх жителів планети — Всесвітній день захисту прав споживачів. Датою для святкування цього дня була обрана річниця з дня історичного виступу американського президента Джона Кеннеді 1961 року, в якому він назвав основні права кожного споживача.

15 березня 1991 року на Волині вийшов перший номер газети «Справедливість», засновником якої є однойменне волинське громадське товариство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині: зворушлива історія. ФОТО
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Вінниччині студент зарізав однокурсника через їжу
Сьогодні, 01:25
Волинським безробітним дали кошти на відкриття власної справи
Сьогодні, 00:13
15 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про що говорив Порошенко на Волині. ПОВНИЙ ТЕКСТ ПРОМОВИ
14 березень, 23:50
Волинські вогнеборці тренувались гасити пожежу на нафтобазі. ВІДЕО
14 березень, 23:31
Схожі новини
14 березня на Волині: гортаючи календар 14 березня на Волині: гортаючи календар
14 березень, 00:00
13 березня на Волині: гортаючи календар 13 березня на Волині: гортаючи календар
13 березень, 00:00
12 березня на Волині: гортаючи календар 12 березня на Волині: гортаючи календар
12 березень, 00:00
11 березня на Волині: гортаючи календар 11 березня на Волині: гортаючи календар
11 березень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Вінниччині студент зарізав однокурсника через їжу
Сьогодні, 01:25
 0
Волинським безробітним дали кошти на відкриття власної справи
Сьогодні, 00:13
 0
15 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Про що говорив Порошенко на Волині. ПОВНИЙ ТЕКСТ ПРОМОВИ
14 березень, 23:50
 0
Волинські вогнеборці тренувались гасити пожежу на нафтобазі. ВІДЕО
14 березень, 23:31
 0
Медіа
відео
1/8