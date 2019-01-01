Луцькі таксисти розповіли про небезпеку на роботі. ВІДЕО





Лучанин Володимир почав таксувати після виходу на пенсію. Йдеться в сюжеті



Попри те, що робота таксистів здається легкою та цікавою, вона не завжди є безпечною. Адже кожного дня до них у салон сідають різні люди. Тож випадки погроз, крадіжок, побоїв і, навіть, вбивств водіїв – не поодинокі. Зокрема, у Польщі нещодавно місцеві жорсткого познущались з таксиста-українця за його національну приналежність. Про інцидент в соцмережах повідомив журналіст Порталу українців Польщі PROstir.pl Євген Приходько.



Таксисти підтверджують: таких ситуацій безліч. Не додає комфорту роботі і постійний ризик потрапити в ДТП, – каже керівник волинської спілки таксі Сергій Романчук.



Чоловік радить: перед тим як сідати у таксі, варто поцікавитись у диспетчера: чи застрахований, ліцензований цей автомобіль. Втім, попри усі мінуси і небезпеки роботи таксистів, вони переконують – плюси все ж таки є. Головний – спілкування. Певно тому в народі їх недаремно називають психологами за кермом.



Перевезення звикли асоціювати як чоловічу справу. Втім, таксують нині і жінки. Людмила опановує це ремесло вже шість місяців. Загалом за кермом вже п’ять років.



Таксистка зізнається: гендерний фактор ніколи не заважав працювати.



Нині в українській профспілці таксистів – понад тридцять одна тисяча водіїв. Вона діє в 22-ох областях України.

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